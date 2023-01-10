На праздничной неделе гриппом и ОРВИ заболели почти 13 тысяч жителей Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшую новогоднюю неделю в Красноярском крае ОРВИ и грипп был диагностирован почти у 13 тысяч человек. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

По его словам, показатели заболеваемости прошлой недели на 30% ниже, чем на предпраздничной. Однако эпидемический порог повышен на 61,5%. Дмитрий Горяев также отметил, что 75% положительных на грипп проб приходятся на вирус A (H1N1).

Глава краевого Роспотребнадзора добавил, что говорить о стабилизации ситуации пока преждевременно:

- По статистике в праздничные дни заболевшие реже обращаются за медицинской помощью, а значит, возможны «отложенные» обращения на этой неделе.

Напомним, что прививочная кампания против гриппа в Красноярском крае завершилась 11 декабря 2022 года. Вакцину поставили 55% жителей региона.