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ЗДОРОВЬЕ10 января 2023 4:55

На праздничной неделе гриппом и ОРВИ заболели почти 13 тысяч жителей Красноярского края

Эпидемическая обстановка выравнивается
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
На праздничной неделе гриппом и ОРВИ заболели почти 13 тысяч жителей Красноярского края

На праздничной неделе гриппом и ОРВИ заболели почти 13 тысяч жителей Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшую новогоднюю неделю в Красноярском крае ОРВИ и грипп был диагностирован почти у 13 тысяч человек. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

По его словам, показатели заболеваемости прошлой недели на 30% ниже, чем на предпраздничной. Однако эпидемический порог повышен на 61,5%. Дмитрий Горяев также отметил, что 75% положительных на грипп проб приходятся на вирус A (H1N1).

Глава краевого Роспотребнадзора добавил, что говорить о стабилизации ситуации пока преждевременно:

- По статистике в праздничные дни заболевшие реже обращаются за медицинской помощью, а значит, возможны «отложенные» обращения на этой неделе.

Напомним, что прививочная кампания против гриппа в Красноярском крае завершилась 11 декабря 2022 года. Вакцину поставили 55% жителей региона.

Красота и здоровье