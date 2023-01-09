В 2023 году Красноярский край примет международные соревнования Фото: Мария ЛЕНЦ

В наступившем году Красноярский край примет много спортивных событий, в том числе международных. И первыми ждут сноубордистов: 20-21 января на склонах многофункционального спортивного комплекса «Сопка» состоятся соревнования в дисциплине «сноуборд-кросс». Обсуждается участие сноубордистов из Ирана, Турции, Китая, Казахстана. Впервые гонка по сноуборд-кроссу на «Сопке» пройдет в темное время суток, что будет очень эффектно. Вход – бесплатный.

В министерстве спорта края сообщили, что в январе также пройдет традиционный Ярыгинский турнир. С этого года международные соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин называются «Кубок Ивана Ярыгина». Даты – с 26 по 29 января во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Далее 4 февраля - «Матч Звёзд АСБ», Красноярск на один день станет столицей студенческого баскетбола. Билеты скоро поступят в продажу. В тот же день на склонах «Сопки» стартуют международные соревнования по фристайлу «Кубок чемпионов». В течение двух дней, 4-5 февраля, спортсмены из России, Беларуси и других стран будут бороться за медали в дисциплинах «акробатика» и «акробатика – группа смешанная».

В апреле в Красноярске пройдет одно из самых ярких событий в мире красоты и силы – Международный мультиспортивный фестиваль Siberian Power Show. 1-2 апреля в МВДЦ «Сибирь» зрители как всегда увидят сильнейших атлетов мира, звезд Российского и мирового бодибилдинга, а также зрелищные шоу-батлы.

10-17 мая красноярцев ожидает одно из самых красивых событий года – «Весенний Кубок». На соревнования по художественной гимнастике вновь приедут сильнейшие гимнастки России и других стран.

В Дудинке в мае состоится самый северный международный турнир по кёрлингу – этап мирового тура WCT Arctic Cup. Игры единственного за Полярным кругом турнира по керлингу традиционно пройдут на ледовой арене «Таймыр».

В августе в Красноярске пройдут еще два турнира с международным участием. 4-8 августа – соревнования по дзюдо памяти В.Н. Гулидова. 23-28 августа - международные студенческие соревнования по гольфу «Кубок Юдинской долины».

Еще одно международное событие ожидает красноярцев в октябре 2023 года – турнир по спортивной борьбе на призы трехкратного чемпиона Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева.