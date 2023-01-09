Аномально, но факт: в Красноярском крае 9 января гремел гром и сверкала молния. Стоп-кадр видео

В это невозможно поверить: гром и молнии – посреди зимы? Однако вот вам неоспоримое доказательство – гроза! Гроза 9 января в Сибири! Видео сняла жительница города Назарово Надежда Шинтарь, а выложили его в паблике «Подслушано в Назарово».

Женщина рассказывает за кадром, что собралась погулять с собакой, выглянула в окно – а там настоящее светопреставление. Молодые тополя качаются под порывами сильного ветра, а за ними ничего не видать – что небо, что земля, все едино. И вдруг гром и яркая вспышка молнии. И так – несколько раз. Громкие раскаты наполняют все вокруг.

Вот уж поистине природа сходит с ума. Несколько дней была плюсовая температура, затем с утра пошли дождь со снегом, вкупе с ветром осадки превратились в метель. И вдруг гроза.

По словам специалистов Среднесибирского УГМС гроза зимой – явление на самом деле редкое, для Сибири тем более. Но в последнее время вокруг нас полно погодных аномалий. Теплые воздушные массы столкнулись с холодными, на контрасте сформировался грозовой фронт – и вот результат.

Добавим немного впечатлений, которыми назаровцы поделились в соцсети:

- Круто я в это время на улице была, непередаваемые ощущения.

- Два раза молния сверкнула! Раскат грома сильный был!

- Ну да, я тоже все это видела, смотрела в окно – шарахнул гром и молния, в эту минуту ощущения: «да ну нафиг, не может быть». Вот такие сюрпризы в январе.

- Побежала закрывать окно. Шел мужчина, как огнем раскат долбанул, мужчина аж присел, и в полсекунды рванула стеной пурга.