Красноярка высудила у юристов более 200 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярка высудила у юристов более двухсот тысяч рублей. И так, оказывается, бывает, когда специалисты такой профессии оказывают некачественную услугу своим клиентам. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить у руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева.

Женщина обратилась в контору индивидуальной предпринимательницы, оказывающей юридические услуги, и попросила помочь решить житейский вопрос: хотела выкупить 1/2 доли в квартире у второго собственника. Специалист посмотрела документы и уверила клиентку: «ваши требования правомерны и обязательно будут удовлетворены». Но сначала – договор и оплату услуг авансом. Клиентка договор подписала и выложила 32 500 рублей. Однако положительных результатов женщина не получила.

Тогда ее снова уверили: «а давайте подадим иск в суд – уж там-то точно победа будет на вашей стороне, суд обяжет собственника продать вам полквартиры». За составление иска попросили еще 35 000 рублей. Женщина прекрасно понимала, что на кону полтора-два миллиона рублей - и согласилась, оплатила и эту услугу.

- Иск был направлен, но сотрудник агентства на заседание не явился. Суд отказал в удовлетворении требований. Потребитель, обратившись в другую юридическую фирму, выяснила, что в ее конкретном случае нет бесспорного права на принудительный выкуп доли, а уж тем более на принудительное лишение второго собственника недвижимости, - пояснил Дмитрий Горяев.

Попытки расторгнуть договор с юридической конторой ни к чему не привели – она закрылась. И вот тогда женщина попросила помощи у Роспотребнадзора составить документ, на основании которого она подала в суд на бывшую владелицу бывшей юридической конторы, а теперь – физическое лицо. И потребовала вернуть ей все, что причитается за «хождения по мукам».

По словам главы ведомства, истица получила беспрецедентную высокую в практике края компенсацию морального вреда размером в 100 000 рублей. А всего с учетом штрафа и заплаченных по договорам сумм ответчица должна выплатить ей 201 250 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.