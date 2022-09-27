Бывшего депутата Заксобрания Красноярского края отправили в колонию

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В Красноярске вступил в силу приговор, вынесенный бывшему депутату ЗС по статье о мошенничестве. Юрия Ефимова осудили еще летом 2021 года – за махинации при строительстве здания в поселке Таежный Богучанского района. С тех пор защита пыталась обжаловать приговор, но сегодня стало известно, что апелляция провалилась.

По версии следствия, парламентарий еще несколько лет назад обещал предпринимателю, затеявшему стройку, свое покровительство. Ефимов за свои услуги запросил скромную сумму – всего-то 10 миллионов рублей. Примечательно было то, что на деле депутат соврал бизнесмену и никак не мог помочь ему с получением разрешения на строительство и прочим.

Несмотря на это, Ефимов выторговал у предпринимателя 8,5 миллионов рублей. В 2018 году его задержали в Томске – преступление депутата вскрылось, когда следователи разбирались в деле экс-главы Богучанского района Александра Бахтина, обвиненного во взятках.

В итоге Советский районный суд приговорил Ефимова к 5 годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей. Народный избранник пытался оспорить приговор вплоть до полной его отмены и оправдания, однако Красноярский краевой суд оставил решение в силе.