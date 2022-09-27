Один солнечный день в Солнечном: в Красноярске прошел осенний этап «Экомарафона-2022»

В Красноярске прошел осенний этап «Экомарафона-2022» Фото: Мария ЛЕНЦ

Зеленая дружина СГК организует экологические марафоны с 2015 года. За эти семь лет экоактивистами в Красноярске и других городах края высажено более 5500 деревьев. В центре внимания – детские сады и школы, учреждения здравоохранения и территории ТЭЦ, парки и другие общественные пространства. Традиционно «Экомарафон» проходит два раза в год – весной и осенью. И всегда это комплексные и масштабные экологические мероприятия, когда озеленение территорий обязательно сопровождается сбором и сдачей в переработку вторсырья, а также акциями по пропаганде бережного отношения к природе и окружающему миру. Так было и на прошлой неделе – в Красноярске прошли экологические уроки, тонны макулатуры и аккуратно собранные пластиковые бутылки ушли в переработку, а наш город стал зеленее на 200 новых деревьев.

«Комсомолка» с удовольствием поддерживает зеленые акции энергетиков региона и рассказывает о них с уверенностью, что хорошие инициативы будут множиться, все больше неравнодушных красноярцев включатся в экологические мероприятия нашего края.

Макулатура сдается на ура Фото: Мария ЛЕНЦ

Юные лидеры марафона

В осеннем этапе «Экомарафона-2022» юные экоактивисты из школ микрорайона Солнечного Красноярска собрали и сдали в переработку более 3 тонн макулатуры. Хочется обязательно отметить тройку рекордсменов среди обладателей дипломов экологической акции:

- средняя школа № 151 – 1066 кг,

- средняя школа № 115 – 908 кг,

- средняя школа № 156 – 724 кг.

Нам показалось, что здесь и учатся наши будущие экологи – активные, легкие на подъем, веселые, но уже очень ответственные молодые люди. Наперебой рассказывали нам о школе, кому кто помогал собирать макулатуру (большой привет родителям!). А еще сетовали, что мало времени было на сборы – учебный год ведь только начался. И, конечно, желали себе победы «в общем весе», хоть никто и не объявлял соревнования в «Экомарафоне». Но лидеры, они такие – во всем большие молодцы!

Юные экоактивисты из школ Солнечного собрали более 3 тонн макулатуры Фото: ИВАНОВА Диана

По этому поводу выражаем огромную благодарность директорам учебных заведений, принявших участие в «Экомарафоне», их заместителям по воспитательной работе, классным руководителям, библиотекарям и техническому персоналу всех школ, которые сообща организовали учеников, поддержали акцию по осознанному потреблению и стремление детей сделать мир вокруг себя чище.

Школа № 156: работа закипела Фото: Мария ЛЕНЦ

Даешь, молодежь!

Старшеклассники что-то активно обсуждали, проходя по территории своей новой, 156-й школы, смеялись и задорно шутили. Настроение отличное, погода тоже – с энтузиазмом, свойственным этому возрасту, парни и девчата шли сажать деревья. Для одних это было впервые, а кто-то делился опытом. Лунки выкопаны, крепкие саженцы, подаренные школе «Зеленой дружиной» СГК, уже стоят рядом с ними, ведра наполнены, лопаты готовы, специалисты подвезли уже мешки с черноземом и мульчой. Старт – и пошла работа.

Свой след в истории школы этот старшеклассник оставил Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы деревья прижились, нужно соблюдать агротехнологию. Но когда рядом опытный эксперт «Зеленой дружины», не страшно. И вот мы выливаем в лунку ведро воды, добавляем чернозем и в получившуюся кашицу ставим молодое деревце, прямо в специальной мешковине, которая поддерживает ком с корнями саженца - она послужит заодно и удобрением для нашего растения. Затем присыпаем свободное пространство в лунке землей, сформировав защитный приствольный круг, уплотнив его древесной мульчой – она позволит удерживать влагу внутри и сохранит тепло. Вроде несложно, но мы понимаем, что от правильной посадки зависит, как молодое деревце перезимует и пойдет в рост будущей весной.

Задорные выпускницы из "Зеленой дружины" Фото: Мария ЛЕНЦ

Средняя школа № 156 открылась 1 сентября 2019 года. Для жителей окрестных новостроек долгожданная и очень важная. Только представьте, сейчас в ней учатся в две смены 3176 ребятишек. В этом году набрали 26 классов первоклашек. И, как любая новостройка, эта школа находится еще в стадии формирования ландшафтного благоустройства.

- Территория школе досталась хорошая – более 24 гектаров. Нам повезло, есть место и для спортивной площадки, и для отдыха, и для реализации тематических мероприятий. Мы сразу же начали озеленять пространство, каждый год что-то сажаем. А сегодня очень рады принимать участие в «Экомарафоне». Благодарны «Зеленой дружине» и Сибирской генерирующей компании за экологическую инициативу, которую мы подхватили. Ребята активно собирали макулатуру, сейчас вместе будем высаживать новые деревья. Эти 40 берез дополнят нашу березовую аллею, высаженную весной. Надеемся, что это не последнее сотрудничество и наше участие в экологических акциях "Зеленой дружины" станет регулярным, - говорит директор 156-й школы Елена Комиссарова.

Представьте себе, как здесь будет лет через 10, когда березки подрастут Фото: Мария ЛЕНЦ

И тут же сама берет лопату, показывая ученикам мастер-класс: вот так нужно, вот так!

Кстати, как нам рассказали в школе, на этом месте будет «Сад памяти» - школьный пост № 1. Здесь планируют проводить мероприятия, посвященные Дню Победы. А белоствольная береза – это ведь символ России. И школа носит имя Героя Советского Союза Григория Петровича Ерофеева.

Нынешние березки – крупномеры, высотой по два-три метра, с крепкой корневой системой. Такие деревья, выращенные из семечка, максимально адаптированы к местным погодным условиям, так что шанс на выживание у них большой.

И в завершении - фото на память Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы благодарны всем ребятам, которые вступили сегодня в «Зеленую дружину», и ждем от вашей школы в будущем новых членов нашей дружной команды – только вместе мы сделаем наш город зеленее и чище, - ответила замдиректора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова.

А пока мы обсуждали с организаторами школу и планы, старшеклассники приблизились к концу аллеи. За час они с энтузиазмом определили к месту все сорок саженцев. Под конец наводили «эстетический марафет»: тут лунку подправить, там мульчу подравнять.

Ольга Смирнова и Вадим Толстых из 11 «б» смотрят на свое участие в акции жизненно:

- Пока ты не сделаешь, никто не сделает. Надо озеленять город, начиная со своей школы. Для меня это первый опыт, надеюсь, не последний. За это денег не платят, но ведь как круто знать, что в городе растут деревья, которые ты посадил, - считает Вадим.

- Влияет и семейное воспитание, оттуда все идет. Я второй раз в таком мероприятии, а вообще давно практикуюсь на даче. Наверняка продолжу свой опыт, может, даже стану тем, кто привлекает людей на такие вот акции, - говорит Ольга.

В парке "Солнечная поляна" приступили к посадке яблонь и рябин Фото: Мария ЛЕНЦ

Коллективное и сознательное

А в это время в парке «Солнечная поляна» готовились к продолжению «Экомарафона». Пятница, ясный день, у всех отличное настроение. Несколько десятков сотрудников Сибирской генерирующей компании приехали сюда, чтобы высадить аллею ягодных деревьев.

Нужно сказать пару слов о самом парке. Жители микрорайона ждали его давно: смотрели на большущий пустырь на Молодежном проспекте и представляли, как появятся здесь детские площадки, прогулочные дорожки, горки для скейтбордистов, лавочки и беседки. Сегодня их мечта исполнилась. Но для полного ощущения уюта не хватает еще зелени.

Подходите, не стесняйтесь, разбираем саженцы Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот тут на выручку и приходит «Экомарафон». В прошлом году высаживали яблони и рябины, которые отлично прижились. Весной этого года привезли березки. А сейчас, осенью, решено превратить в рябиново-яблоневую аллею одну из прогулочных дорожек.

Перед высадкой с приветственным словом к участникам акции обратилась глава Советского района Елена Ланина, которая от души поблагодарила всех присутствующих:

- Стало доброй традицией встречаться в парке «Солнечная поляна». Отдельное спасибо СГК и Зеленой дружине. Мы все хотим жить в зеленом районе, в зеленом городе. Это вклад каждого из присутствующих. Скоро посаженные деревья зацветут, будут радовать жителей Солнечного. И за это благодарность всем вам.

Глава Советского района Елена Ланина показывает мастер-класс Фото: Мария ЛЕНЦ

Не прошло и четверти часа, как количество экоактивистов заметно прибавилось. Присоединились школьники и молодежь. Особая категория - бабушки с внуками - любо-дорого глядеть, как малышня возится с лопатами «по-взрослому». Если не справляются – засыпают лунки с деревцами прямо руками. Для ребят сегодняшнее событие очень важное. Люди старшего поколения всегда с теплом вспоминают, как когда-то сажали деревья, потому сейчас и привели потомков, чтобы прививать ответственность к своему городу с детства.

Депутат Заксобрания Дмитрий Дмитриев не смог пропустить такое мероприятие Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот и Дмитрий Дмитриев - экс глава Советского района, ныне – депутат Законодательного Собрания края. Увидел в Телеграм-канале информацию об экологической акции, отложил все дела и приехал поучаствовать.

- Первое дерево я посадил в школе, тогда это было обязательным в воспитательном процессе. Все старшее поколение имеет такой опыт. А в рамках подобных акций начал лет 15 назад. Тогда мы массово сажали деревья в городе, проходила акция «Миллионному городу – миллион деревьев». И тогда я втянулся, - признается Дмитрий Вячеславович. – Помню, когда сажали деревья на острове Отдыха, я делился опытом с министром сельского хозяйства края Леонидом Шороховым. Это было с юмором, конечно. Что касается детей... Можно детям долго рассказывать, что хорошо, а что плохо. Но если мы не будем показывать все своим примером, они никогда не оценят.

Сажать деревья - дело семейное Фото: Мария ЛЕНЦ

Супруги Наталья и Константин (оба на пенсии) живут совсем рядом, окнами на парк. Увидели скопление людей, не усидели, пришли посмотреть. Поделились эмоциями.

- Еще хотелось бы видеть здесь сосенки, елки, лиственницы, кедры. Мы же в Сибири живем. Кстати, я предлагал администрации парка: давайте в центре площади посадим ель, чтобы каждый Новый год наряжать ее, а она будет расти все больше. Тогда не придется искусственную устанавливать. У меня на даче как раз растет ель - готов ее подарить безвозмездно, - говорит Константин и показывает свое дерево на телефоне. Действительно красавица, высотой метра три, не меньше. Администрации парка стоит прислушаться.

Юный помощник, посадил не меньше трех деревьев Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока «Зеленая дружина» сажала рябинки, в парке неподалеку развернулась полевая кухня. Двое товарищей-второклассников лопают кашу с удовольствием, делятся впечатлениями. Шли из школы домой, увидели массу народа, заглянули – а тут такое! На двоих посадили одно деревце, весной придут и проверят, как оно растет. Рядом на лавке взрослые мужчины шутят между собой: «Мое дерево пятое» - «А мое седьмое – вот через год посмотрим, чье лучше прижилось».

После работы - вкусная гречневая каша с пирогами на обед Фото: Мария ЛЕНЦ

Сказано

Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК:

- Мы высадили в парке «Солнечная поляна» яблони и рябины, а в следующем году они зацветут. У людей, которые сюда придут сюда и увидят цветущие деревья, поднимется настроение. Они с любовью будут смотреть на этот мир и наверняка захотят что-то свое хорошее добавить. Нет незначительных дел, любое большое дело складывается из таких вот маленьких составляющих. Большие изменения в мире происходят через маленькие дела. А посадка дерева, кроме того, – это еще и универсальное лекарство для души.

На улице Судостроительной энергетики также высадили березовую аллею. Фото: Елена Эвельсон

Начать с себя

Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины» по высадке деревьев на городских пространствах, но не забывают сотрудники и о себе. На территориях ТЭЦ в прошлом году они высадили яблоневые аллеи, а в этот раз – абрикосы. Для них искали укромные уголки, ведь дерево цветет только при условии защиты от ветра. Учитывая обширное пространство в периметре предприятий, такие места нашлись. На ТЭЦ-1 появились несколько десятков кустов сирени, серебристых тополей и вязов. Теперь там настоящий ботанический сад с дорожками. А в одном из красноярских дворов на улице Судостроительной Красноярская ТЭЦ-2 высадила березовую аллею.

Расти большим, будущий абрикос. Фото: Елена Эвельсон

Больше фото с площадок осеннего этапа «Экомарафона-2022» смотрите в наших галереях:

- «Экомарафон-2022» в Красноярске: юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры и высадили 40 берёз https://www.krsk.kp.ru/photo/79803/.

- Осенний «Экомарафон-2022» в Красноярске: "Зеленая дружина" и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину https://www.krsk.kp.ru/photo/79797/.

- «Экомарафон-2022»: энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад https://www.krsk.kp.ru/photo/79807/.