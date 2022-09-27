Жители Красноярского края начали получать налоговые уведомления на уплату налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов за 2021 год

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Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства и зарегистрированных транспортных средств за период владения в 2021 году. В Управлении ФНС России по Красноярскому краю сообщают, что в адрес налогоплательщиков уже направлено около 1,4 млн. таких уведомлений на общую сумму около 4 млрд. рублей. Стоит отметить, что 700 тыс. налоговых уведомлений были размещены в личных кабинетах налогоплательщиков.

Напоминаем красноярцам, что до конца октября налоговые уведомления в бумажном виде направляются заказными письмами по почте, а в электронном виде размещаются в «Личном кабинете налогоплательщика» для лиц, имеющих доступ к своему кабинету. Дополнительно, по личному заявлению гражданина, налоговое уведомление можно получить, обратившись в ближайшую налоговую инспекцию, обслуживающую физлица или же через МФЦ, который оказывает данную услугу.

Итак, если в течение 2021 года вы владели налогооблагаемым земельным участком, объектом капитального строительства или транспортным средством, то налоговым органом был исчислен налог на данное имущество, который вам необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2022 года.

Будьте внимательны и не пропустите сроки уплаты имущественных налогов!

Как отмечает Ольга Петрова, начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по Красноярскому краю:

- Налоговые уведомления не направляются налогоплательщикам при наличии налоговой льготы, которая полностью освобождает владельца налогооблагаемого объекта от уплаты налога, а также при наличии переплаты имущественных налогов и НДФЛ, которая превышает сумму исчисленного налога за 2021 год.

Более подробные пояснения Ольги Петровой о порядке и сроке уплаты имущественных налогов, а также о способах уплаты и льготах по налогам слушайте тут:

Дополнительную информацию можно узнать на сайте nalog.gov.ru.