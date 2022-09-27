В Красноярске начинаются съемки сериала «Первый отдел -3» Фото: Мария ЛЕНЦ

«Енисей кино» готов оказать любую организационную поддержку в этом. И вот завтра, 28 сентября, в Красноярск прибывает съемочная группа вместе с актерами. В общей сложности более 40 человек, во главе с режиссером Денисом Неймандом и оператором Евгением Кордунским. Исполнители главных ролей в сериале – Иван Колесников и Сергей Жарков. Здесь к команде присоединятся красноярские актеры Савва Ревич, Андрей Пашнин, Иван Блохин, Денис Зыков, Дарья Мамичева и Татьяна Чубаро.

Уточним, что это будет третий сезон сериала. Первые два, включающие по 20 серий, успешно выходили начиная с 2020 года, на телеканале НТВ. По жанру это остросюжетный детектив, который рассказывает о нелегкой работе полиции и сотрудников следкома. В основе сюжета – реальные уголовные дела. Как сообщили создатели сериала, расследования в третьем сезоне станут более драматичными.

В Красноярске съемочная группа проведет четыре дня, с 28 сентября по 2 октября. Расписание плотное: старт – торжественно разбитая тарелка – и сразу за работу. Основными съемочными площадками станут городские площади, парки, кафе и рестораны, а также Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республики Хакасия.

- Нам очень приятно работать в тандеме со Следственным комитетом России. Пытаемся показать всю правду и нелегкость той работы, которая проводится ежедневно. Это громадный труд ведомства в сегодняшнее время. Спасибо нашим авторам, героям и телеканалу НТВ за возможность снимать третий сезон, - сказал Сергей Щеглов, генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа», которая занимается производством сериала по заказу заказу ОАО «НТВ» при поддержке Следственного комитета России.