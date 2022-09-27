Богучанская ГЭС обновила оборудование Центра дополнительного образования

Фото: предоставлено пресс-службой Богучанской ГЭС

Общая стоимость оборудования, составляет 400 тысяч рублей. Новая техника заменит устаревшую и позволит повысить уровень оснащения Центра, в котором занимаются более 600 детей из всех населенных пунктов Кежемского района Красноярского края.

В комплект оборудования входят пять системных блоков компьютеров, на которые установят учебные программы для изучения процессов 3D-моделирования, обработки фото- и видеофайлов, монтажа роликов и решения других учебных задач. Три телевизора с диагональю 50 дюймов с кронштейнами для крепления на стену позволят преподавателям демонстрировать всему классу задания и методы решения задач, проводить викторины и разбирать работы учеников. Центр получил три многофункциональных комплекса, позволяющие сканировать, копировать и распечатывать документы, а также вспомогательные устройства (кабели, колонки, клавиатуры, «мышки», модули WiFi), расходники – пленку для ламинирования и материал для 3D-печати.

Богучанская ГЭС ежегодно оказывает ЦДОД финансовую помощь на обновление оборудования и программного обеспечения, организует творческие и технические конкурсы. В 2021 году Центр дополнительного образования детей на средства Богучанской ГЭС приобрел лицензионное программное обеспечение, оборудование для класса, где проводят обучение 3D-моделированию и другим техническим дисциплинам, а также дополнительные наборы конструктора Cuboro. При помощи станции впервые за 20 лет Центр полностью обновил мебель: для младших школьников купили восемь двухместных парт, для старшеклассников – 24 ученических стола и 48 регулируемых стульев, новые учительские столы, приставные тумбы и модульные столы различной конфигурации, настенную доску и шкафы.

Стремясь быть социально ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.