Березовский разрез СУЭК наращивает темпы вскрышных работ

Сегодня годовой производственный план по вскрышным работам (освобождение угольных пластов от верхнего слоя "пустой" породы) на предприятии выполнен на 80 %. На внутренние отвалы за 9 месяцев перемещено уже более 2 млн м3 породы. Для обеспечения растущих потребностей в запасах для последующей добычи на Березовском разрезе вводится дополнительная техника.

- Стабильно выполнять плановые задачи по основным производственным показателям нам позволяют оперативные организационные решения, настойчивость в достижении поставленных целей и сплоченная работа коллектива горного и автотракторного цехов, а также цеха конвейерного транспорта. Немаловажную роль играет и своевременное техническое обслуживание горных машин. Все это дает соответствующий результат в условиях повышенной нагрузки, - комментирует заместитель главного инженера по открытым горным работам – начальник технического отдела Березовского разреза Александр Носов.

Вскрышные работы на Березовском разрезе осуществляются экскаватором ЭКГ-10 и самосвалами KOMATSU грузоподъемностью 90 тонн. Ежегодно автомобили перевозят свыше 1 млн м3 горной массы на единицу техники, что является уникальным показателем не только в российской, но и в мировой практике. До настоящего момента на вскрыше были заняты три машины. Теперь благодаря эффективной передислокации техники внутри единого транспортного комплекса АО "СУЭК-Красноярск" на разрез прибыл еще один автомобиль KOMATSU – с ним объемы вскрыши по итогам года горняки рассчитывают увеличить еще более чем на 200 тыс. м3.

Березовский разрез с начала 2022 года демонстрирует высокую производственную динамику. Уже 31 августа предприятие выполнило годовой план по добыче угля.