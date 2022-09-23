В Красноярске сотни людей вышли на акцию «Своих не бросаем» в поддержку референдумов

Фото: Единая Россия

В Красноярске 23 сентября прошла акция «Своих не бросаем» в поддержку референдумов по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Митинг провели по инициативе Общественной палаты Красноярского края и Гражданской ассамблеи Красноярского края.

Поддержать референдумы вышли сотни горожан, активное участие приняли и представители партии «Единая Россия». Слоган «Один народ, одна история, одна страна» объединил жителей края, представителей различных общественных объединений и движений, молодежных, патриотических организаций, ветеранов боевых действий и семьи погибших защитников Отечества, профсоюзные объединения, добровольцев и волонтеров.

Фото: Единая Россия

- Мы все с воодушевлением это восприняли. Такие мероприятия - значимые для страны, для россиян, для Донбасса. Люди на Донбассе должны видеть, что мы вместе с ними, - рассказала исполнительный секретарь Ачинского районного местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Комарова

Активист партийного проекта «ВВЕРХ!» Павел Джаман считает, что присоединение данных территорий позволит России защитить русскоязычных граждан:

- Необходимо защитить в этих территориях наших граждан, которые уже получили российские паспорта, и которые там сейчас погибают. Конечно, лучше, чтобы эти территории стали частью Российской Федерации.

Депутат Государственной Думы ФС РФ от Красноярского края Виктор Зубарев сообщил, что во время рабочей поездки в Луганскую Народную республику убедился, что на Донбассе живет по-настоящему братский нам народ:

- Сегодня в республиках Донбасса и на освобожденных территориях бывшей Украинской ССР начались референдумы, которые определят их судьбу. Уверен, что они будут с нами. Будем помогать друг другу, защищать и развивать нашу общую Родину. Очень важно, что сегодня очень много сибиряков – красноярцев вышли поддержать волю Донбасса. От чистого сердца, с надеждой, что тяжелые испытания для наших соотечественников, скоро завершатся. Наша сила в единстве, победа будет за нами.

Фото: Единая Россия

Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко отметил, что референдумы восстановят историческую справедливость и помогут наладить мирную жизнь:

- Вот так массово, с верой в свою страну жители Красноярского края поддержали сегодня референдум о присоединении к России территорий Донбасса. И это стало мощнейшим сигналом и поддержкой, в первую очередь, для тех земляков, кто сегодня принимает непростые решения по защите нашей Родины и ее границ в рамках частичной мобилизации. И россияне, и беженцы, проживающие в нашей стране, и жители Донбасса сегодня, как никогда, понимают, что будущее освобожденных территорий возможно только в составе России! Наконец-то обретающие свободу от ужасов нацизма территории должны как можно скорее восстановить мирную жизнь и с надеждой посмотреть в будущее. В результатах референдума не сомневаюсь, ведь с самого начала СВО мы всесторонне помогаем беженцам, общаемся и слышим их мнение. Они хотят жить в мире, говорить на родном языке, быть с Россией. Наш долг – поддержать их в этом решении, помочь и восстановить историческую справедливость.

Отметим, что подобные митинги прошли 23 сентября по всей стране