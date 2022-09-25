В Красноярске на рабочей неделе ожидаются снег с дождем и заморозки до -4 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на грядущей рабочей неделе ожидаются заморозки и снег с дождем. Синоптики GISMETEO дали прогноз, какой будет погода на 26-30 сентября.

В понедельник и вторник ожидаются дожди, а по ночам мокрый снег. Днем будет пасмурно и холодно – до +4 градусов, а ночью – около 0. Все это будет сопровождаться неприятным ветром с порывами 7-9 метров в секунду.

В среду дожди закончатся, и даже выглянет солнце, но теплее не станет. Днем будет не выше +4, ночью – около -3 градусов. Зато синоптики обещают практически полный штиль.

В четверг вновь пройдет снег с дождем. В остальном погода изменится незначительно. Днем около +3, ночью -1 градус. В пятницу вновь выглянет солнце, а осадки прекратятся. Днем будет не выше +4 градусов, ночью похолодает до -4 градусов.