Вернувшийся с СВО красноярский полицейский сделал предложение своей девушке

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске полицейский, вернувшийся из Херсонской области, сделал предложение своей девушке. Накануне в городе чествовали сводный отряд полиции, который полгода пробыл в командировке в зоне СВО. В составе отряда вернулся и Евгений Жалимханов, который решил просить руки и сердца своей возлюбленной прямо на торжественном мероприятии.

Полицейских прямо на вокзале встречали с красной дорожкой: с речью выступил начальник краевой полиции Александр Речицкий. После официальной торжественной речи он предложил всем желающим выступить и сказать свое слово – и тогда вперед вышел Евгений.

Сержант обратился к Речицкому и попросил микрофон: перед строем коллег он попросил выйти к нему свою девушку Варю, которая встречала парня на вокзале. На глазах у зрителей он встал на колено и протянул даме сердца кольцо.

Перед таким предложением девушка не смогла устоять: Варя ответила согласием под бурные аплодисменты присутствующих. Как говорят коллеги Евгения, пара в ближайшее же время планирует сыграть свадьбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярск из Херсонской области вернулся сводный отряд полиции (подробнее)

В Красноярск из Херсонской области вернулся сводный отряд полиции. Полгода они провели в служебной командировке, обеспечивали порядок на территории, вошедшей в состав России. На вокзале их встречали родные и близкие – жены, дети, родители. Но сначала – официальная часть: своих сотрудников приветствовал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.