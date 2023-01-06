В Красноярском крае с 1 января 2023 года вырос размер социальных пособий и выплат Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае с 1 января 2023 году увеличился размер социальных пособий и выплат. Как сообщили в региональном министерстве соцполитики, размер индексации составил 5,4 %. Выплаты касаются таких категорий граждан, как семьи с детьми, ветераны труда, труженики тыла, родители и вдовы погибших военнослужащих, пенсионеры без льготного статуса, а также других категорий.

Всего, по словам министра соцполитики края Ирины Пастуховой, увеличение размера выплат и пособий отразится более чем на 1,4 миллионах человек. На эти цели в краевом бюджете на 2023 год предусмотрено более 42,5 миллиарда рублей.

Конкретно:

- размер краевого материнского капитала, который предоставляется в рамках нацпроекта «Демография» за рождение третьего или последующего ребенка, возрастет со 159 131 рубля до 167 724 рублей;

- ежегодное пособие на ребенка-школьника для семей, проживающих в Красноярске и центральной и южной группах районов, увеличено с 2 467 рублей до 2600 рублей.

Также единовременная адресная материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, увеличивается:

– с 15 тысяч до 25 тысяч рублей (центральные и южные районы);

- с 17 тысяч до 27 тысяч рублей (для второй группы территорий – Енисейска, Лесосибирска, Богучанского, Енисейского, Кежемского и Мотыгинского районов);

- с 20 тысяч до 30 тысяч рублей (для первой группы территорий – Норильска, районов Северо-Енисейского, Туруханского, Таймырска и Эвенкии).