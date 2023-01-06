В Красноярском крае спасатели нашли в тайге пропавшего охотника. Фото: КГКУ "Спасатель"

Накануне, 5 января, спасатели Богучанского поисково-спасательного отряда отправились на поиски пропавшего мужчины. Загрузили в машину оборудование, запасы еды – и в путь, в соседний Кежемский район. У них была установка от полиции: найти мужчину, который отправился на охоту на принадлежащие ему охотничьи угодья в кварталах Ковинского участкового лесничества.

Вероятно, тревогу забили родственники после того, как мужчина не вернулся домой к назначенному времени, не дал о себе знать. Уехал-то аж 27 сентября! Потому они и обратились в полицию, а те – к спасателям. Беспокойство обоснованное, во-первых, это лес, глухая тайга, зима. И во-вторых, охотнику 68 лет, вдруг здоровье подведет.

К вечеру появились новости: спасатели благополучно добрались до указанной охотничьей избушки и нашли там пропавшего мужчину. С ним все в порядке, медицинская помощь не понадобилась. На аэролодке «Север» его эвакуировали домой, в город Кодинск.