В Красноярске в конце недели потеплеет до нуля градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Зимние каникулы в Красноярске завершатся на позитивной погодной ноте: специалисты Гидрометцентра прогнозируют, что столбик термометра днем в воскресенье, 8 января, поднимется до нулевой отметки. А в первый рабочий день 9 января – и того интереснее: до +1 градуса. Эти два дня будут самыми теплыми в январе.

Затем начнется похолодание. Как будто природа придет в себя и вспомнит, что вообще-то на календаре зима. И уже во вторник 10 января нас ждет понижение дневной температуры до -13, в ночь на 11 января ударит мороз до -24 градусов, днем 11 января будет до -21, а в ночь на четверг 12 января – уже до -27. И далее дело пойдет к Крещенским морозам.

Ну, а пока напоминаем, что сегодня – 6 января – Сочельник, в Рождественскую ночь нас ждет комфортная погода, столбик термометра покажет до -11 градусов.

Что у нас на севере? А там у нас сильные морозы. Сегодня днем в Норильске до -43, ночью до -47. Морозы идут на снижение: так, 12 января будет всего днем до -37 градусов и ночью до -40. Накануне экстренные службы предупреждали об этом. Пока сообщений о нештатных ситуациях не поступало.