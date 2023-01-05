В Красноярске в Рождественскую ночь запустят бесплатные специальные автобусы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в Рождественскую ночь с 6 на 7 января запустят специальные автобусы, которые развезут верующих после праздничного богослужения. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в администрации города.

Четыре автобусных маршрута будут работать от храма Рождества Христова (он расположен на улице Щорса, 44а). И еще один маршрут – от Свято-Успенского мужского монастыря (улица Лесная в поселке Удачном). Проезд будет бесплатным. Отправляться автобусы будут по мере завершения службы от храма Рождества Христова – ориентировочно в 03:00, от Свято-Успенского мужского монастыря – в 2:30.

Напомним, что после того, как в Красноярске был возведен храм Рождества Христова, все основные праздничные службы с участием митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона проводятся там.

По каким направлениям поедут автобусы:

№ 1: Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Московская – Коломенская – Красраб – Тамбовская – Шевченко – Амурская – Аральская – Суворова – Мичурина – Павлова – 60 лет Октября, 169А.

№ 2: Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Московская – Корнетова – Красраб – Матросова – Свердловская – Кривоколенный – 60 лет Октября, 169А.

№ 3: Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Октябрьский мост – Авиаторов – Партизана Железняка – Аэровокзальная – Взлётная – 78 Добровольческой бригады – 9 мая – Комсомольский – Краснодарская – Металлургов – Тельмана – Воронова – Гайдашовка – Енисейский тракт – Солнечный.

№ 4: Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Октябрьский мост – Авиаторов – Партизана Железняка – Белинского – Ленина – Железнодорожников – Свободный – Ладо Кецховели – Копылова – Высотная – Тотмина – Калинина, 84.

№ 5: Свято-Успенский мужской монастырь – Лесная – Свободный – Лесопарковая – Чернышева – Гусарова – Мирошниченко – Стасовой – Высотная – Красной Армии – Копылова – Профсоюзов – Мира – Вейнбаума – Коммунальный мост – Матросова – 60 лет Октября,169А.

Добавим, что В Красноярске на Рождество изменится схема движения автомобилей по дорогам. Появятся временные запреты на парковку и проезд транспорта.