Впервые в Красноярске состоится международный форум «Леса России»

Фото: Юлия СТАРЦЕВА

Мероприятие станет площадкой для диалога органов власти, представителей лесного бизнеса, науки и образования. Участники форума обсудят актуальные вопросы лесного комплекса России и направления его дальнейшего развития. В рамках форума также пройдет всероссийский чемпионат среди вальщиков леса – «Лесоруб-2022».

- Это уникальный форум, аналогов которому ранее не было, - рассказывает министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов. – Решение о его проведении было принято еще два года назад, но из-за пандемии мероприятие переносилось. Красноярский край выбран для проведения не случайно, ведь мы один из самых зеленых регионов России. Более 600 человек подтвердили уже свое участие, среди них – руководители лесной отрасли страны. Планируется приезд представителей иностранных компаний – мероприятия форума интересны представителям самых разных кругов бизнеса, власти и обществу в целом.

Алексей Панов, министр лесного хозяйства Красноярского края

На круглых столах форума планируется обсуждение вопросов лесовосстановления, проблемы пожаров, процесса реализации климатических проектов в области лесных отношений и многое другое.

По словам Алексея Панова, большое внимание на мероприятиях будет уделено молодежной программе.

- Хочется рассказать о том, какая многогранная и перспективная лесная отрасль – комментирует министр. – Сегодня вузы расширили спектр программ подготовки для лесной промышленности.

Благодаря подобного рода мероприятиям создается положительный имидж, а молодые специалисты и потенциальные студенты вузов получают возможность более детально разобраться в работе лесной отрасли, увидеть, какие перспективы открывают полученные специальности, как развивается лесохозяйство.

- Сегодня мы ясно видим увеличение желающих идти в профессию, поэтому на форуме будет несколько круглых столов, ориентированных на молодежь, - рассказывает Алексей Панов. – Однако в отрасли по-прежнему существует кадровый голод – нам не хватает порядка двух тысяч специалистов. Большой дефицит наблюдается в лесничестве. Пожилые уходят на пенсию, а молодых не хватает.

Именно поэтому на панельной дискуссии и круглых столах ожидают большое количество молодежи, в том числе студентов профильных специальностей и выпускников.

При этом стоит отметить, что условия работы в лесной отрасли существенно изменились по сравнению с советским периодом. Речь идет не только о более комфортных условиях проживания, но в том числе и о наличии связи и интернета, который необходим не для отдыха и развлечения, а непосредственно для работы.

Проведению форума предшествовала большая работа. На территории региона было проведено заседание комитета Совета Федерации России, в стадии завершения находится множество законопроектов, тем самым форум подведет свое рода черту, дав новое направление для улучшения и оздоровления отрасли.

В Красноярск съедутся лесопромышленники со всей страны, чтобы простроить диалог между властью и бизнесом. Для гостей предусмотрена экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы» и посещение объектов Управления зеленого строительства Красноярска.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов:

- Сейчас на территории нашего региона реализуется большой проект – грозопеленгация (определение пожаров и прохождение сухих гроз). В развитии этого направления Красноярский край в числе лидеров. Мы эксплуатируем беспилотные аппараты дальностью до 300 километров, которые хорошо помогают в тушении пожаров. Есть связь с каждым огнеборцем, информация о его состоянии здоровья. Совместно с вузами создаем систему обнаружения вредителей.