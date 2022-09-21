В парламенте обсудили перспективы переработки и утилизации промышленных отходов в крае

Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Большой регион, как известно, генерирует не только масштабные производства, доходы и налоги – это еще и серьезная нагрузка на «мусорную» инфраструктуру. Почти три миллиона жителей, тысячи крупных и мелких предприятий – это огромный объем отходов, классификация которых также имеет свою специфику, разные перспективы в перерарботке и утилизации, а также специфический «вклад» в экологическую ситуацию.

На минувшей неделе депутаты комитета по природным ресурсам и экологии, представители отраслевых министерств, муниципальных образований, общественности, промышленных предприятий и инвесторы собрались на круглый стол, чтобы обсудить ситуацию с промышленными отходами в регионе и перспективы их утилизации. К слову, часть вопросов, прозвучавших в ходе этой дискуссии, задаются парламентариями уже не впервые.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Напомним, с 2019 года в стране стартовала так называемая «мусорная реформа», призванная принципиально поменять подходы и пересмотреть парадигму обращения с отходами, включая их цивилизованный сбор, переработку и утилизацию. Красноярский край был поделен на 14 технологических зон, в которых работают 8 региональных операторов. На исходе четвертого года все еще видны тонкие места. Часть из них связана с территориально-климатической спецификой региона, часть с иными факторами.

Еще летом в стенах парламента народные избранники вновь обратили пристальное внимание на вопросы реализации «мусорной» реформы. Вместе с экспертами в июле обсуждались нюансы обращения с бытовыми отходами.

И если бытовой мусор – это то, что жители края видят и с чем сталкиваются каждый день, то промышленные отходы – совсем иная история, требующая не только личного ответственного поведения, но и вовлечения в процесс большого количества действующих лиц и структур - от контрольно-надзорных органов до органов власти разных уровней, которые устанавливают «правила игры» на этом рынке. А мы не будем забывать, что это все-таки и рынок, где есть спрос, объемы, вопросы лицензирования и масса специфических аспектов, присущих данной сфере.

ЧТО СЕЙЧАС

Последние статистические данные показывают, что наш край ежегодно генерирует до полумиллиона тонн промышленных отходов.

Свое видение текущей ситуации представили на круглом столе заместитель министра экологии и рационального природопользования Игорь Варфоломеев и министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Александр Ананьев.

Напомним, что министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства наделено полномочиями по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. Александр Ананьев, отметил, что на сегодня деятельность в данной области осуществляют 143 юридических лица. Но собранный в крае металлолом уходит для дальнейшей переработки на комбинаты Кемеровской, Свердловской, Челябинской областей, а цветные металлы перерабатываются на территории Красноярского края и Свердловской области.

Заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Елена Пензина справедливо задала вопрос: почему так происходит и что необходимо предпринять, чтобы переработка производилась в домашнем регионе. Более того, депутат отметила, что нынешняя логистика выглядит по меньшей мере странной.

По словам же замминистра министра экологии, для стабилизации ситуации и восполнения необходимых объемов по размещению отходов на территории одной только Красноярской агломерации нужны еще площади, способные вместить от 120 до 150 тысяч тонн. И это ежегодно. Игорь Варфоломеев также проинформировал коллег, что на территории края около 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляют деятельность по приему вторичных ресурсов. Они обеспечивают прием старых автомобильных покрышек, древесных отходов, использованных батареек, лом черных и цветных металлов.

«ВИД СВЕРХУ»

В работе круглого стола приняли участие и представители контрольно-надзорных органов. Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры края Максим Сухарев доложил о работе коллег по указанному направлению. По итогам прокурорских проверок выяснилось, что половина объема промышленных отходов принадлежит горнодобывающим предприятиям. Имеющихся мощностей полигонов катастрофически не хватает, поэтому средние и мелкие предприятия вынужденно идут на нарушения, сваливая мусор в овраги и на пустыри. Потому у них так востребованы услуги и «серых свалок» вокруг Красноярска. Выход один, считает представитель прокуратуры, — ускорить строительство полигонов и развивать технопарки по вторичной переработке сырья.

Собранной статистикой поделился и заместитель руководителя Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора Александр Иванов. Так, в 2021-м и истекшем периоде 2022 года территориальным управлением Росприроднадзора проведено более 350 проверок. Итоги неутешительные: более 400 нарушений в области обращения с отходами, выдано около 200 предписаний, вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму штрафов за полтора года более чем на 20 миллионов рублей.

КОНКРЕТНО

Статистика по отходам в Красноярском крае за 2021 год:

- Образовано – 555 164 547 тонн,

- Утилизировано – 432 090 331 тонна,

- Обезврежено – 38 781 тонна,

- Размещено на объектах захоронения – 19 734 655 тонн.

Однако многие участники круглого стола сошлись во мнении, что этого не достаточно. Сопредседатель регионального штаба Народного Фронта, депутат Березовского районного Совета Марина Якубенко рассказала о постоянном мониторинге ситуации в Березовке, который они с коллегами осуществляют в ходе депутатской работы и по обращениям жителей. По словам районного депутата, Березовка, к сожалению, давно стала пристанищем достаточно большого количества нелегальных свалок, за которые незаконно берут деньги и просто ссыпают мусор на пустыри и в овраги. Причем зачастую среди мусора можно обнаружить и копии накладных документов, по которым не составляет труда понять, что за предприятия пользуются такого рода услугами. Это и небольшие производства, в частности мебельные. Также Марина Якубенко обратила внимание на большое количество отходов от производства пластиковых окон и на строительный мусор, который везут не понятно откуда.

К слову, здесь речь идет не только о вреде природе, но и о дополнительных затратах из бюджета. Так, Александр Крестьянинов, первый заместитель главы Березовского района, рассказал о том, что только в Березовском районе это выливается ежегодно в сумму порядка двух миллионов рублей, которые местные власти вынуждены тратить на ликвидацию несанкционированных свалок. Также представители района обратили внимание на большое количество биомусора, который скапливается по берегам рек.

НЕВИДИМАЯ РУКА РЫНКА

Как отметили во время дискуссии представители предпринимательского сообщества, сегодня рынок утилизации промышленных отходов чрезвычайно востребован. Однако есть тонкие места, которые касаются законодательного регулирования, вопросов лицензирования и категоризации земель по видам их назначения.

Своим примером поделился генеральный директор ООО «ТД Ангара» Сергей Рыбаков. Предприятие, на котором заняты порядка шестидесяти человек, производит щебень из строительных отходов. По словам директора, именно это предприятие осуществляет львиную долю работ по демонтажу и переработке сооружений, находившихся на территории бывшего комбайнового завода в Красноярске. Сергей Рыбаков особо подчеркнул, что с учетом больших строек и реконструкций продукт очень востребован на рынке, и предприниматель готов расширить производство, создать новые рабочие места, но есть нюансы. В частности, для того, чтобы зайти на новые объекты, необходимы новые лицензии и самая современная техника. А предприятие сегодня использует достаточно старые, привычные устройства и агрегаты, дробилки и другую технику. И само прохождение экологических экспертиз выливается во внушительные суммы, доходящие до десятка миллионов. По мнению директора, изменение данного подхода к лицензированию позволило бы зайти на рынок многим новым игрокам.

В свою очередь директор ООО «Призма» Дмитрий Коноваленко рассказал, что четыре года компания не может пройти экспертизу по той причине, что земельный участок имеет сельскохозяйственное, а не промышленное назначение.

Председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Павел Гудовский обратил внимание коллег на то, что ликвидация несанкционированных свалок за счет бюджета – позиция неверная, и нужно активнее создавать условия для привлечения бизнеса в эту сферу. Кроме того, эксперт отметил, что помимо представителей министерства экологии и министерства промышленности, пора к дискуссии подключать и министерство экономики и регионального развития – для выработки стратегии поведения участников рынка в этом процессе, с чем парламентарии согласились.

Об опыте компании рассказал и начальник отдела экологии ТД АД АО «РУСАЛ Менеджмент» Игорь Фомичев. В частности, он пояснил, что предприятие уже не первый год от 20 до 30 процентов отходов запускает в повторное использование в рамках своих собственных программ модернизации, не дожидаясь указаний сверху. И это также позволяет существенно снизить нагрузку на полигоны.

Елена Пензина, заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС, назвала ситуацию «днем сурка» из-за того, что многие тезисы, вновь поднятые в рамках дискуссии, проговариваются уже не первый год – но, к сожалению, ответа так и нет.

Елена Пензина поинтересовалась у представителей исполнительной власти, на какой стадии находятся экспертизы о переводе земель в категории, необходимые для размещения на них дополнительных мощностей под полигоны. Говоря же о проблемах, поднятых предпринимателями, депутат констатировала, что за четыре года в Законодательное Собрание не поступило ни одного обращения с вопросом внесения изменений в законодательство, например, касающегося лицензирования. Ее поддержал и заместитель председателя комитета по природным русурсам и экологии Юрий Захаринский, предложив правительству сформулировать перечень вопросов, которые требуют совместной проработки правительсва, бизнеса и парламента.

Председатель комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Алексей Кулеш обратил внимание на необходимость более тщательного мониторинга утилизации промышленных отходов. Тем более что производители отдельных видов таких отходов достаточно легко идентифицируются.

ПРОБЛЕМЫ И «ЛЕКАРСТВА»

По итогам круглого стола мы поговорили с Виталием Дроздовым, председателем комитета по природным русурсам и экологии. Вот главные тезисы:

В чем основные сложности?

- На мой взгляд, большая проблема заключается в том, что в крае отсутствует стратегия работы с промышленными отходами. Я не вижу ее и на уровне федерации. Мы все время надеемся, что невидимая рука рынка все урегулирует. Этого не происходит. Или не в тех объемах, как этого хотелось бы. В теории все просто: есть предприятия, которые генерируют отходы, они же за определенные деньги их утилизируют или перерабатывают. Федерация в свое время запустила мусорную реформу, предложив правила игры – такой же план нужен и по промышленным отходам.

Как привлечь бизнес?

- Почему пока не до конца работает бизнес–модель? Часть проблем мы сегодня опять услышали – законодательство и инфраструктура. Бизнес минимизирует затраты. Пока не появится понятная и интересная инфраструктура, мусор будет сыпаться в овраги и на поля Березовского и Емельяновского районов, к сожалению.

Кто должен организовать работу и координацию?

- Во время дискуссии мои коллеги справедливо обратили внимание, что ряд профильных министерств должен подключиться к процессу выработки такой стратегии на уровне края. Причем людям не столь важно, какое конкретно министерство будет этим заниматься – промышленности, экономики, экологии или строительства. Потому что в общем это задача правительства. Чтобы оно наладило координацию. Сегодня отдельные вопросы решают министры, но в целом получается пока как в миниатюре Райкина про пуговицы и костюм.

Уже есть опыт Москвы. Если они смогли решить вопросы с законодательством, я не вижу проблем попытаться и у нас это сделать. От правительства мы ждем понимания и готовы включиться в эту работу.

СКАЗАНО

ВИТАЛИЙ ДРОЗДОВ, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Красноярского края:

- Вопрос утилизации промышленных отходов в Красноярском крае и Красноярской агломерации достаточно важен. Не так давно закрылся основной полигон промышленных отходов «Бадалык». Красноярск — большой промышленный город, предприятия производят много отходов. К тому же в столице края планируется реновация территорий комбайнового завода и химкомбината «Енисей», а со строительством метро и перестройкой алюминиевого завода объемы многократно возрастут. Остро стоит вопрос: что будем делать с теми отходами, которые при этом образуются. Вся политика государства по утилизации отходов направлена на создание экономики замкнутого цикла. К сожалению, вынужден констатировать, что сейчас у нас нет ясного и четкого ответа, поэтому цель сегодняшнего заседания — не «кто виноват», а «что делать?».