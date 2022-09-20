Опубликована программа медиафорума «Енисей.РФ»

На официальном сайте медиафорума «Енисей.РФ» размещена программа мероприятия. Для участников и гостей форума подготовлены 28 тематических площадок. Среди спикеров – 40 экспертов в самых разных аспектах медиаотрасли.

Руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева отмечает, что организаторы медиафорума осознанно сделали ставку на практичность.

- Медиафорум «Енисей. РФ» отличает не только возможность обсудить актуальные вопросы в медиа – от круглых столов и дискуссий, конечно, не уйти, но и наличие различных мастер-классов, площадок, где можно перенять опыт знатоков своего дела», - говорит Ирина Владимировна. - Образовательная составляющая очень важна. Наш форум реально учит, на него можно и нужно приходить за знаниями. Также мы не делаем акцент исключительно на новых медиа или только на традиционных СМИ. Постарались сгенерировать программу так, чтобы и руководитель СМИ, и журналист, и дизайнер СМИ могли найти интересные для себя площадки. Видео-, инфографика и фотография – это то, без чего ни традиционным СМИ, ни новым медиа сегодня не обойтись.

Традиционно особое внимание на медиафоруме «Енисей.РФ» уделяется молодежной площадке. Оба дня для тех, кто только начинает профессиональный путь, будут работать специализированные площадки. Организаторы убеждены, форум – это вообще отличный повод, чтобы в одном месте встретились и молодые журналисты, и опытные акулы пера, и ветераны профессии.

На данный момент на форум зарегистрировано уже более 400 человек. География участников – от Крыма до Якутии. Наибольшее количество заявок из регионов Сибирского федерального округа и Красноярского края, в частности.

Десятый, юбилейный, медиафорум «Енисей.РФ» пройдет в Красноярске 27-28 октября. Подробнее со спикерами можно ознакомиться на сайте и в соцсетях форума https://vk.com/mediaforum_enisey_rf https://t.me/mediaforumenisey

Зарегистрироваться на форум можно на сайте Енисеймедиа.рф, заполнив форму для регистрации. Участие в мероприятии бесплатное.

Традиционно в рамках смотра форума состоится подведение итогов творческого конкурса журналистского мастерства «Енисей. РФ – 2022». В конкурсе могут принять участие не только авторы зарегистрированных СМИ и редакции, но и журналисты, создающие контент для новых медиа. Материалы необходимо подать в электронном виде на сайте форума https://енисеймедиа.рф/form. Лучшие в каждой из 11 номинаций будут награждены призами. Срок приема заявок до 27 сентября включительно.

Организатор мероприятия – агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края при поддержке Минцифры России.