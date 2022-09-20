Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты подсчитали Индекс борща в Красноярске на сентябрь 2022 года, то есть, сколько стоит приготовить борщ на семью из четырех человек в Красноярске. Стоимость продуктового набора снизилась впервые с июля.

Смысл индекса борща в том, что это самое понятное в народе блюдо, состоящее из наиболее простых и популярных ингредиентов. Стоимость продуктовой корзины для него позволяет наиболее ярко понять и увидеть реальное значение продуктовой инфляции: то есть оценить покупательскую способность в разных регионах России, динамику цен на самые базовые продукты и сравнить наши цены с ценами в других государствах.

Авторы проекта взяли следующий продуктовый набор для подсчета индекса:

- картофель – 350 гр (стоимость август/сентябрь –15,5/13,3 р);

- капуста – 200 гр (стоимость август/сентябрь – 5/4 р);

- лук – 80 гр (стоимость август/сентябрь – 4,4/3,5 р);

- морковь – 80 гр (стоимость август/сентябрь – 4/2,2 р);

- свекла – 130 гр (стоимость август/сентябрь – 6,4/3,8 р);

- чеснок – 6 гр (стоимость август/сентябрь – 1,8/1,8 р);

- курица – 500 гр (стоимость август/сентябрь – 81/82,5 р);

- сметана – 100 гр (стоимость август/сентябрь – 26,7/21,6 р);

- черный хлеб – 200 гр (стоимость август/сентябрь – 13,7/17,8 р).

Таким образом, средняя стоимость кастрюли борща на 4-х человек в июле в Красноярске составила 150,38 рублей, в августе 158,36 рублей, а в июле – 157,61 рубль. При этом средний «индекс борща» по России составил 157,93 рубля. Красноярск в нем сохранил за собой 12 место из 36 по дороговизне.

Многие скажут, что таких цен давно нет, но специалисты утверждают, что это не путаница – цифры берут в первую неделю каждого месяца в самых популярных сетевых магазинах каждого города. Впрочем, если у вас есть своя таблица цен, можно посчитать свой «индекс борща», и выслать его на сайт проекта.

Традиционно дороже всего борщ обойдется жителям отдаленных регионов страны. Первая тройка сентября выглядит так:

- Анадырь – 404,1 рубль;

- Магадан – 281,8 рублей;

- Норильск – 276,6 рублей.

Лидерами же по индексу борща стали следующие города:

- Волгоград – 110,4 рубля;

- Москва – 111,8 рублей;

- Нижний Новгород – 114,7 рублей.

С полным рейтингом можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Специалисты подсчитали, сколько стоит приготовить борщ на семью из четырех человек в Красноярске. Эксперты проекта «Индекс борща» подсчитали, что продуктовый набор популярного блюда в краевом центре стоит меньше, чем в среднем по России. (подробнее)