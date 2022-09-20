Фестиваль «Русское лето. Za Россию» в Красноярске 2022: программа мероприятий, дата, концерты Фото: Мария ЛЕНЦ

Фестиваль «Русское лето. Za Россию» в Красноярске состоится 25 сентября 2022 года. Гостей праздника ждут музыкальные концерты и богатая программа мероприятий. Жителей города уже предупредили о дорожных ограничениях движения, потому что мероприятие будет идти весь день.

Добавим, что фестиваль стартовал еще 19 августа. Его маршрут прошел через 19 городов пяти федеральных округов страны — Дальневосточного, Сибирского, Центрального, Северо-Западного и Приволжского. Первым стал поселок Агинское Забайкальского края. Затем Чита, Улан-Удэ и Гусиноозерск. Оттуда перебрался в европейскую часть страны – от Балтийска до Кирова. Финиширует же фестиваль «Русское лето. Za Россию» в географическом центре страны – Красноярске.

Когда состоится фестиваль «Русское лето. Za Россию» в Красноярске 2022

Начало фестиваля запланировано на 14:00 часов, но подготовка начнется с самого утра. Место проведения – остров Татышев. Завершится празднование вечером - в 19:40 часов.

Программа мероприятий фестиваля «Русское лето. Za Россию» в Красноярске 2022:

- DJ сет – 14:00-14:30;

- стритбол, настольный теннис, батут, напольный керлинг – 14:00-18:00;

- интерактивная программа «Танцуй-Зажигай», интерактивная сказочная программа для детей – 14:00-18:00;

- силовое шоу «Сила Сибири», установление рекорда России – 14:00-16:00;

- мастер-класс от победителя проекта «Танцы» Максима Нестеровича – 14:40-15:20;

- ансамбль «КрасА» - 16:00-16:30;

- группа «Кристалл» - 16:30-17:00;

- группа KURAZH – 17:00-17:30;

- группа «7Б» - 17:30-18:30;

- 18:40-19:40 – концерт Ольги Кормухиной.

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