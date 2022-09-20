Новая школа, храм и благоустройство территории: что происходит сейчас в Норильске. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Президент «Норникеля» Владимир Потанин три дня провел в Норильске с рабочим визитом. Все мероприятия и встречи связаны с ключевыми проектами компании. Особое внимание – к реновации Норильска и экологической программе.

Программа работает

В феврале 2021 года был подписан четырехсторонний договор (между правительством РФ, правительством Красноярского края, городом Норильском и «Норникелем») о социально-экономическом развитии Норильска на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Консолидированный бюджет договора составляет более 120 миллиардов рублей, из которых более 80 миллиардов – доля компании.

В Центре мониторинга вечномерзлотных грунтов. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Однако уже в марте прошлого года по результатам визита в Норильск Владимира Потанина было принято решение выделить дополнительно из средств «Норникеля» еще 150 миллиардов рублей – на то, что не вошло в четырехсторонний договор. Например, в списке первоочередных задач реконструкция здания Заполярного государственного университета и строительство студенческого кампуса, возведение ледового дворца и бассейна, организация музея современного искусства «АММА», открытие зимнего сада и многое другое.

График работы насыщенный, нужно успеть осмотреть несколько площадок. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

- Те планы, которые мы анонсировали и которые ждут и горожане, и работники компании, начали реализовываться. Идет масштабная уборка территории – и горожане об этом говорят. Мы продолжаем строительство двух домов, продолжаем снос ветхих сооружений. Все важные для норильчан проекты будут выполнены в срок и в том объеме, в котором мы замышляли. В это трудное время некоторые планы придется сдвигать вправо, но обещанное сделаем обязательно, - подтвердил Владимир Потанин.

В планах реновации возвести более 80 новых жилых домов. Работы в этом направлении начались больше года назад. Так, в марте 2021 года были демонтированы 10 аварийных недостроев в Оганере. Получился участок площадью 11 гектаров, на котором появится новый современный микрорайон. В Центральном районе стартовало возведение двух многоквартирных домов по современным технологиям (монолитный железобетонный каркас и навесные панели, два лифта на подъезд и подъемники для маломобильных граждан). Итого к концу 2025 году в Норильске силами компании будут построены первые три дома, школа со спортивным комплексом на 1100 мест, детский сад на 270 мест, поликлиника на 1000 посещений в смену.

Концепция будущено Норильска. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Лучший лицей за Полярным кругом

Большим событием в рамках нынешнего визита главы «Норникеля» стала церемония заложения новой школы. 16 сентября на улице 50 лет Октября (напротив спорт-холла «Айка») появился камень с памятной табличкой «На этом месте будет построен лицей имени В.И. Долгих». Активное строительство начнется следующим летом, с наступлением благоприятной погоды. Своих учеников он примет 1 сентября 2025 года. Ему уже дали название - «Школа высоких широт», где подрастающее поколение северян будет не только получать базовое образование, но и заниматься инженерной наукой, творчеством и спортом.

Это будет современный образовательный комплекс на 1100 учащихся, спроектированный с учетом инновационных решений для северных территорий. Архитектурный проект здания разработан с привлечением экспертов Школы антропологии будущего РАНХиГС в партнерстве с Агентством развития Норильска.

Глава "Норникеля" с удовольствием сфотографировался на память со старшеклассниками. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Реализация амбициозного проекта станет стимулом к обновлению всей образовательной системы северного города. В основе обучения будут лучшие практики самых успешных образовательных заведений страны, подсмотренных в лицее Высшей школы экономики в Москве, в Московском педагогическом городском университете, в гимназии имени Евгения Примакова в Подмосковье.

Владимир Потанин с удовольствием сфотографировался на память с нынешними старшеклассниками, а потом так прокомментировал событие:

- Я хочу, чтобы в этой школе учились одаренные дети, которые получат хороший кругозор и уровень образования. Хотя я и высказал пожелание, чтобы дети оставались в Норильске жить и работать, лицей не должен ставить перед собой такие цели. Он должен стать центром притяжения. Он будет работать на все образование города и вести подготовку преподавателей для других школ. Главное – качество образования.

- Я благодарю вас, Владимир Олегович, именно вы были инициатором строительства данного объекта. И за то, что принимаете участие в реализации комплексного плана социально-экономического развития города, занимаетесь финансированием строительства значимых для города объектов. Мне искренне приятно вместе с вами дать старт строительству лицея, которому дадут имя почетного гражданина Норильска, героя социалистического труда и бывшего директора Надеждинского комбината Игоря Ивановича Долгих, - поблагодарил глава города Дмитрий Карасев.

Видимые результаты программы "Чистый Норильск" Фото: предоставлено компанией «Норникель»

«Чистый Норильск» и «Серная программа»

В центре внимания президента «Норникеля» два масштабных экологических проекта. «Серная программа» - самое крупное мероприятие, которое проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Ее задача – сокращение выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе более чем на 90 % (сравнительно к 2015 году). Общие затраты на реализацию оцениваются более чем в 300 миллиардов рублей.

По словам Владимира Потанина, «Серная программа» входит в число тех обещаний, которые компания дала жителям города несколько лет назад. И она свое обещание выполняет. В периметре Надеждинского металлургического комбината выросли с нуля новые производственные мощности по нейтрализации диоксида серы. Степень готовности высокая. Да, как и многие другие проекты, в последние месяцы «Серная программа» объективно столкнулась с трудностями, в силу чего пришлось сдвинуть сроки ввода в эксплуатацию на третий квартал 2023 года. Но положительные результаты, как и было обещано, Норильск увидит к концу будущего года.

Работы по реализации "Серной программы" близки к завершению. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

И второй экологический проект – «Чистый Норильск». Глава «Норникеля» приехал на промплощадку возле «Норильской Голгофы». Здесь ему рассказали, что уже сделано. А сделано немало: на сегодняшний день уже демонтировано 136 заброшенных зданий и очищено 1,2 миллиона квадратных метров промышленной территории. Вывезено на утилизацию 401 тысяча тонн строительного мусора и 41 тысяча тонн металлолома.

Напомним, что большая уборка стартовала в апреле 2021 года, она рассчитана на десять лет. На санитарную очистку и благоустройство промышленных территорий компания выделяет около 40 миллиардов рублей. Под «Чистый Норильск» было создано специальное подразделение в структуре Заполярного филиала и закуплено более 120 единиц специальной техники.

Патриарх Кирилл освятил новый храм великомученницы Варвары. Фото: пресс-служба патриарха

Визит Патриарха

Было еще одно важное событие в эти дни. Северный город посетил и глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 18 сентября он освятил храм великомученицы Варвары. На богослужении присутствовали президент «Норникеля» Владимир Потанин, мэр Норильска Дмитрий Карасев, руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин, другие представители компании, строители, благотворители, православные добровольцы и верующие.

На экскурсию по руднику «Скалистый» патриарха Кирилла пригласил Владимир Потанин. Вместе они спустились в шахту «Глубокая» на горизонт 1920 метров. Со своей стороны глава РПЦ поблагодарил руководство компании за особое внимание и заботу о безопасности и благополучии работников предприятия.