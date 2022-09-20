Новый мэр Красноярска Владислав Логинов завел аккаунты в социальных сетях Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый мэр Красноярска Владислав Логинов завел аккаунты в социальных сетях. Во-первых, чиновникам его уровня «сверху» посоветовали это сделать, во-вторых, это поможет градоначальнику напрямую общаться с жителями города, слушать их вопросы, пожелания и критику. К тому же есть положительный пример предшественника, которым стоит воспользоваться.

По признанию Владислава Логинова, у него уже была страница во ВКонтакте, но он ее не развивал, не наполнял, предпочитал смотреть новости других. Теперь будет восполнять этот пробел. Также он зарегистрировался в Telegram. Кстати, поскольку свободного времени у него не так много, работа на первом месте, помогать мэру будут специалисты пресс-службы.

- Рассчитываю, что информация в «Телеграме» будет полезной и интересной, - пояснил он. – Для меня соцсети – возможность получать обратную связь и быть в диалоге с жителями Красноярска. Поэтому все мои страницы открыты для комментариев. Сотрудникам районов и подразделений ставлю задачу реагировать на замечания красноярцев и делать всё возможное для решения наших общих с вами вопросов и проблем.

Кстати, буквально за 15 минут до публикации этой новости на сайте «КП» во «ВКонтакте» Владиславу Логинову уже задали вопрос, касающийся закрытия малых котельных в разных районах города. В частности, возле Железнодорожной больницы, которая мешает жителям соседних домов дышать.

Напомним, что Владислав Логинов был выбран на должность главы города единогласно комиссией, состоящей из депутатов Горсовета и доверенных лиц губернатора края. Церемония инаугурации состоялась 16 сентября.