«Слезы на глазах… пригвоздило к креслу, есть, о чем поговорить после спектакля» - в Красноярске завершился фестиваль «Золотая маска»

Вечер современной хореографии стал финальной точкой фестиваля "Золотая маска" в Красноярске.

Напомним, фестиваль «Золотая Маска» в Красноярске шел две недели, с 5 по 18 сентября. Красноярцы увидели драматические и музыкальные спектакли ведущих театров страны: МХТ им. Чехова, РАМТ, Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, театра «Красный факел» и Лаборатории современного искусства, Новосибирск. Партнером программы Фестиваля «Золотая Маска» в Красноярске выступил основанный Олегом Дерипаской энерго-металлургический холдинг En+ Group.

Сказать, что спектакли фестиваля понравились красноярцам – ничего не сказать! Это и эмоции, и раздумья, и благодарность за возможность, не выезжая из города, увидеть все самое лучшее! Ведь «Золотая маска» - главная театральная премия страны, эксперты которой весь год выбирают из примерно 1500 премьер всех театров страны только 80 постановок.

Сегодня мы собрали несколько отзывов красноярских зрителей о разных спектаклях. Фестиваль закончился, а эмоции остались навсегда!

Татьяна Казанцева

«Они тогда все пели. А кто не пел... Того отпевали». Наши далекие предки не расставались с песней. Проживая, они пропевали свои радости и печали, рождения и смерти, все свои эмоции и события. Песней излечивали хандру, разговаривали с природными стихиями, наполняли силой свой род человеческий.

И я прочувствовала эту силу традиционных песен на постановке «Коромысли». Три хрупкие девушки сшибли с ног своим вокалом. Их голос, как утренний воздух после ночной грозы - ясный и вкусный, как теплый летний ветер - пробирающий, но укутывающий, как свет домашнего очага - манящий и оберегающий.

За 40 минут душа развернулась и свернулась обратно, а они все пели и пели, наполняя пространство сказочной энергией. А когда в конце с ними запел весь зал и я сама, слезы навернулись на глаза, словно освобождение от своего чего-то внутреннего и тяжелого.

Фестиваль «Золотая Маска» продолжает поражать и радовать своей потрясающей программой. Спасибо!!!

Наталья Дубашинская

«Как театральный человек, живущий в Красноярске, благодарю En+ Group за такие проекты как «Золотая маска» в Красноярске. Видеть лучшие российские спектакли, спектакли главных театров страны - счастье, которого лишены наши зрители без таких фестивалей. В Красноярске есть сильные театры и труппы. Но хочется смотреть разное, сравнивать и учиться. Многие из нас могут поехать в Москву, Санкт-Петербург, даже Новосибирск ради театральных впечатлений? Прилететь и ходить в театр каждый вечер? - Почти никто! Для каждого творческого, увлеченного театром, современным искусством человека «Золотая маска» в своем городе - это праздник, который запоминается на всю жизнь. Это возможность увидеть разный современный театр, узнать его язык, его музыку, посмотреть на новых для себя артистов, их манеру игры и за несколько дней вырасти как зритель. Да, этот проект развивает зрителей, развивает город, подпитывает любовь к культуре и дарит эмоции. Спасибо, от счастливого зрителя «Золотой маски» в Красноярске».

Ольга Филюрина

«Как усложнилась жизнь маленького человека в наше время! Гоголю и не снилось! Кажется, все на виду (причем зачастую добровольно), все участники какого-то реалити-шоу, которое невозможно выключить как телевизор, удалить как надоевший аккаунт.

Успешная жизнь на показ – не гарантия таковой на самом деле. А совсем неуспешная – и вовсе печаль. И что лучше, если невмоготу? Отказаться от призрачных, но всё-таки греющих душу иллюзий? Или оставить их для себя как самую распоследнюю, неумирающую надежду?

Нам было, о чем поговорить с друзьями после спектакля «Тайм-аут» Новосибирского «Красного факела». Питерский режиссер Петр Шерешевский предложил сложносочиненную, фантасмагоричную форму для пьесы Марины Крапивиной. В духе нашего времени. Тут и кино, и опера, и соцсети. Очень изобретательная сценография.

Актеры не смотрят в зрительный зал. Они играют под прицелом видеокамер. Все транслируется на большой экран. Лица без грима. Мельчайшие детали, переживания – крупным планом. Веришь каждому слову, каждому жесту, каждому взгляду.

Представьте, художественный фильм снимается без единого дубля, на одном дыхании. Возможно ли это? А тут два полноценных действия на глазах у живой публики с единственной передышкой в антракте. Высочайший актерский пилотаж! Ирина Кривонос, Денис Ганин, Юля Новикова, Александр Дроздов и Юрий Дроздов, Луиза Новикова, Галина Алехина – вы просто супер!

Невозможно каждому примерить на себя историю неудачницы Людочки, соцработника, матери-одиночки, которая умеет быть счастливой только в придуманной жизни. Но созданная на сцене атмосфера вечного супермаркета, дня сурка, жизни на глазах у других, с лайками или дизлайками в соцсетях – ужасно узнаваемая… Весь спектакль, как заметил кто-то, превращается в сеанс психоанализа.

Бытовые, житейские истории режиссер переплел со скандинавскими мифологическими образами (судьбы, прошлого, будущего), усилил демоническим началом. Мне это напомнило «Дневной Дозор» Бекмамбетова. Только ещё круче, потому что чертовщину на театральной сцене создать гораздо сложнее)) Финал исчезновения трех персонажей с палками для скандинавской ходьбы – неразгаданная загадка.

А красное платье главной героини в конце, как и отчаянный сольный танец босиком – это все-таки про хорошее, человечное. Про мечту, которая остается у каждого из нас, даже если фортуна смотрит в другую сторону)

И в безвременьи, в душной серости будней можно разглядеть красоту, сочувствие, любовь, прощение. И пожелать друг другу удачи. Она нам точно не помешает)

Спасибо за добрые иллюзии, за думающий, человечный театр всем, кто его таким делает».

Юлия Симбирева

«В спектакле «Сын» Российского академического Молодежного театра нет известных актеров, которые на виду и на слуху. Но какая игра, какой потрясающий спектакль! Со мной второй раз в жизни такое, буквально к креслу пригвоздило… Всегда и везде хожу в театр, люблю театр, у меня неплохая «насмотренность», могу отличить настоящее от халтуры. Это было настоящее! Надо сказать, что Красноярск давно в привилегированном положении по сравнению с другими городами, у нас есть компании, которые поддерживают театральные проекты и привозят к нам все самое лучшее!».

Наталья Машегова

«В театр ходят пять, в больших городах - восемь процентов жителей, узнала сегодня на встрече с директором Фестиваль «Золотая Маска» Марией Ревякиной и театральным критиком Юлией Клейман. Что же, красноярским пяти процентам очень повезло - сезон только начался, а у нас одно крутое культурное событие за другим. Сегодня начался фестиваль «Золотая маска» в Красноярске, где покажут лучшие спектакли страны - и открылся он «Сережей» Крымова. Сказочное везение, что мы его увидели, учитывая разные обстоятельства, - а ведь спектакль просто невероятен по своей изобретательности, юмору и красоте. Сережа - это сын Анны Карениной, и хотя нет многого из привычного сюжета, но здесь все сказано о страшной силе любви».