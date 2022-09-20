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Общество20 сентября 2022 3:51

Шестая волна заболеваемости коронавирусом пошла на спад в Красноярском крае

Пиковые значения заболеваемости COVID-19 пройдены
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Шестая волна коронавируса в Красноярском крае в сентябре 2022: количество зараженных снижается

Шестая волна коронавируса в Красноярском крае в сентябре 2022: количество зараженных снижается

Фото: Мария ЛЕНЦ

Шестая волна коронавируса в Красноярском крае отмечается снижением количества зараженных. Об этом сообщает глава регионального управления Роспотребнадзра Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале:

- В настоящее время отмечается снижение количества заболевших. Так, за прошедшие сутки жителям края было установлено 635 новых диагнозов COVID-19.

Действительно, снижение заболеваемости налицо. Достаточно посмотреть статистику: предыдущие показания составили 1 033 человека за сутки (данные портала стопкоронавирус.ру). Всего в регионе на 19 сентября было выявлено 408 404 случая заражения ковидом.

В ведомстве отмечают, что подъем заболеваемости в крае фиксировался с конца июля. Циркулирует штамм омикрон, из-за его особенностей, а также с учетом иммунизации населения удалось избежать введения дополнительных ограничений.

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