В Красноярске наступил отопительный сезон Фото: Мария ЛЕНЦ

19 сентября в Красноярске наступил отопительный сезон. Как сообщает СГК, тепло получат более 300 детсадов, школ, больниц и поликлиник.

Напомним, что по правилам отопительный сезон должен наступать, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов. Текущая неделя в Красноярске ожидается теплой, но на выходных резко похолодает. За это время должно стать тепло в домах по всему городу. В общем, в Красноярском крае отопительный сезон начался еще 5 сентября в 9 районах.

Глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев рассказал о нормативах во время отопительного сезона в Красноярске:

- в комнатах температура не должна быть ниже +18 градусов, в угловых ниже +20 градусов;

- в игровых комнатах детсадов температура не должна быть ниже +21 градуса;

- в школьных классах – ниже +18 градусов;

- в палатах учреждений здравоохранения – ниже +20 градусов.

Если же температура в указанных помещения не соответствует норме, вы можете обратиться к своей управляющей компании с требованием устранить нарушение.

Если же УК отказывает в решении проблемы, тогда можно позвонить по номеру горячей линии по вопросам ЖКХ:

- 8-800-333-70-07;

- +7(391)273-03-00 (в городском формате);

Звонки принимаются в будние дни с 09:00 до 20:00 часов.

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