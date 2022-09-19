Фото: скриншот из видео t.me/zhitvnorilske

17 сентября в Норильске на севере Красноярского края мужчина ворвался в здание школы и преследовал детей. Агрессора утихомиривали полицейские и медики.

Все случилось в школе №21. По словам очевидцев, сначала полуголый мужчина бегал по улице, после чего обратил внимание на учеников школы, находившихся неподалеку. Он погнался за детьми, но нарвался на их ожесточенное сопротивление:

- Смотрела за этим в окно. Хочется отметить смелость мальчишек. Человек сорок от 6 лет и старше. Вооружились палками, кто что нашёл. Один даже тащил полутораметровую трубу железную. Встали возле школы в оборону, - рассказывает местная жительница.

В итоге мужчина все же прорвался в здание школы. Детей спешно эвакуировали и вызвали скорую вместе с правоохранителями. Не без труда, буйного северянина все же задержали.

Оказалось, что задержанному 25 лет. Изрядно выпив, он начал ругаться с женой, конфликт зашел так далеко, что девушка вызвала полицию, но дожидаться сотрудников парень не стал. Он выбежал из дома и начал искать на чем или ком выместить свою злость. К счастью, покалечить детей он не успел.

Агрессора передали медикам. Как сообщили в МВД по Красноярскому краю, полицейские начали проверку. Когда парень придет в себя его ждет длительное общение со стражами порядка.

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