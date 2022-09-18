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Общество18 сентября 2022 1:31

В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +20 градусов

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на рабочей неделе 19-23 сентября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +20 градусов

В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +20 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

На новой неделе в краевом центре ожидается потепление до +20 градусов, но с дождями и сильным ветром. Синоптики GISMETEO рассказали, какой будет погода в Красноярске на рабочей неделе 19-23 сентября 2022 года.

В понедельник ожидается переменная облачность и температура в пределах +15 градусов днем и +6 ночью. Возможен небольшой дождь и сильный ветер с порывами дл 11 метров в секунду. Во вторник днем похолодает до +12 градусов, зато ночь ожидается теплой – около +10 градусов. В остальном мало что изменится: дожди и сильный ветер.

Среда будет самым холодным днем недели в Красноярске. Днем – не выше +11 градусов, но без дождя, а местами будет светить солнце. Сила ветра составит около 5-10 метров в секунду. Ночью температура понизится до +6 градусов.

В четверг начнет теплеть. Днем синоптики обещают до +16 градусов, переменную облачность и отсутствие осадков. Однако вместе с теплом и солнцем придет сильный ветер – до 13 метров в секунду. Ночью резко похолодает – до +3 градусов.

В пятницу днем воздух прогреется до летних +20 градусов. Ожидается переменная облачность и дождь. Сила ветра составит примерно 4-13 метров в секунду. Ночью похолодает до +9 градусов.

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