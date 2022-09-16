Осень в «Красном Яре»: новый урожай, свежий улов и приятные подарки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Где в сентябре откроются новые магазины и как сделать рыбный день вкусным, рассказала на радио «Комсомольская правда» - Красноярск» в программе «Планерка с покупателями» генеральный директор ГК «Красный Яр» Анжела Рябова.

- Кажется, что дача есть у каждой красноярской семьи, однако вы уже третий год подряд проводите Овощную ярмарку и предлагаете покупать корнеплоды даже мешками по 25-35 килограммов. Есть спрос?

- Если посчитать, сколько мы тратим на выращивание овощей ресурсов и времени, то дешевле покупать в сезон у нас. Люди это понимают. И когда мы предлагаем корнеплоды по очень доступной цене, то спрос, конечно, есть. В этом году это 15.9 за килограмм картошки (мешок 35 кг 556,5 р), моркови или свеклы (мешок 25 кг 379,5 р) от нашего местного производителя «Дары Малиновки».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Самым популярным корнеплодом был и остается картофель. В 2020м за время акции красноярцы купили 20 тонн картошки, в 2021 году уже 28 тонн, в этом, думаю, будет еще больше. Ярмарка завершится на следующей неделе, 14-го сентября, успевайте!

- Еще одна сезонная история – рыбная. Что выбирают покупатели и почему для вас важно закупить рыбу именно сейчас?

- У нас уже не первую неделю в магазинах идут так называемые рыбные недели. И сейчас мы подходим к самому разгару сезона свежего рыбного вылова. ТОП-3 продаж в категории рыба у наших покупателей это минтай, горбуша и кальмар. Причем, минтай в этом сезоне очень хорош и его много, поэтому не так давно у нас можно было по акции приобрести минтай всего за 99 р/кг, сейчас высококачественное филе минтая, что называется, кидай на противень, запекай и ешь – всего 249,9 р/кг.

Сейчас мы закладываем свежий улов, создаем запасы и это очень важно, потому что за счет покупки рыбы на этапе вылова мы получаем самые привлекательные для покупателя цены. Рыба – очень полезный продукт и мы взяли курс на усиленную работу с этой категорией: заменили оборудование, ищем новых поставщиков и везем рыбу из разных регионов и стран. С Дальнего Востока - горбушу, кальмара и минтай. Из Мурманска - камбалу, пикшу, треску и даже дикую северную креветку. Конечно, традиционным поставщиком рыбы является Турция (форель, сибас, дорадо) сейчас в увеличенных объемах. Из Чили привозим семгу и форель, из Китая – тилапию.

- На каждой «Планерке с покупателями» мы спрашиваем о новых акциях для покупателей и событиях в компании, что нас ждем осенью?

- В этом году нашей компания исполняется 25 лет. Будем праздновать, в том числе, и с помощью акций для покупателей. Так, с 1 сентября в дискаунтерах и в гастрономах стартовала акция «Купи 3 товара и получи премию 25% за каждый». Причем, все три товара должны быть в одной категории, например, «Сосиски и сардельки», «Плиточный шоколад», «Конфеты в упаковке», «Шоколадные батончики», «Соки и морсы», «Вино и игристое», «Стейки», «Мороженое», «Энергетики» и «Растительное молоко».

Мы продолжаем открывать новые магазины, в сентябре их три. «Батон» в Минусинске по адресу Ленина, 86 уже работает, до конца месяца будет еще два новых магазина: в микрорайоне «Солнечный» на улице Славы, 18 и на Енисейском тракте в деревне Галанино.

Еще одна важна новость для нас и для покупателей. С середины августа у нас в компании работает собственный отдел клиентского сервиса. Нам важно, чтобы все покупатели вовремя получали обратную связь от нас, а мы вовремя брали в работу их замечания. Поэтому было принято решение усилить это направление. Оперативнее стал работать колцентр 88007758950, в популярном сейчас мессенджере телеграмм появилась Екатерина Батоновна Красноярова @operatorkrasyar. Екатерина, кстати, не бот, а настоящий оператор клиентского сервиса, который готов прийти на помощь нашим покупателям!

- «Красный Яр» славится собственным производством готовых блюд и десертов. Здесь без новинок не обойтись, люди их очень любят, что приготовили к осени?

- Сейчас мы тестируем мини-версии десертов для массового производства. Все же большие торты покупают по поводу, а порционные пирожные можно взять просто к чаю. Мы предлагаем и одно, и два разных – на выбор. И меняем десерты постоянно, вы правильно заметили, люди любят новинки. Хотя есть и постоянный спрос на «Наполеон», «Прагу», медовик и муравейник – это топ уже много лет.

Послушать сентябрьскую «Планерку с покупателями» на радио «Комсомольская правда» можно здесь.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Не пропустите следующую «Планерку» с Анжелой Рябовой – она состоится в октябре в прямом эфире радио «Комсомольская правда» и традиционно пройдет розыгрыш приза за самый интересный вопрос от слушателей.

Например, в сентябре за лучшие вопросы слушатели получили наборы рыбных полуфабрикатов: тарты из горбуши, шашлычки из тигровой креветки и из нерки с цукини, рулеты из кеты – ресторанные блюда для домашнего приготовления!

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