В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней давности. Стоп-кадр видео

В Красноярске задержали подозреваемого в тяжком преступлении почти восьмилетней давности. В декабре 2014 года в селе Зыково Березовского района пропал 35-летний мужчина. В полицию с заявлением о пропаже обратилась его сестра. Несмотря на все усилия, установить местонахождение брата тогда не удалось. Вместе с тем оперативная работа продолжалась, сотрудники уголовного розыска разыскивали пропавшего, устанавливали круг общения. И вот 13 сентября при проверке оперативной информации стало известно, что житель Зыково мог быть убит, а причастен к этому 46-летний житель краевого центра (на тот момент его было 38 лет). К слову, ранее он уже был судим за аналогичное преступление. С помощью бойцов спепозразделения его задержали. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

В региональном следкоме завели уголовное дело. Поскольку подозреваемый предварительно признался в случившемся, стали известны и обстоятельства преступления. В тот роковой для себя день в конце 2014 года потерпевший пришел в гости к знакомому. Вместе распивали спиртные напитки, затем произошел конфликт. Хозяин дома забил гостя до смерти. Чтобы скрыть следы, вскрыл полы в хозпостройке, выкопал там яму и похоронил тело. Однако спустя некоторое время подозреваемый захотел продать свою усадьбу. Он опасался, что новые владельцы обнаружат останки. Поэтому решил выкопать их сам, унес в лес и там закопал.

Криминалисты обнаружили костные останки и на территории дома, и в лесном массиве. Назначен ряд судебных экспертиз, чтобы установить личность погибшего – тот ли, кого разыскивали все эти годы. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.