В Красноярске пройдет музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» Фото: Мария ЛЕНЦ

Что такое русское лето? Это не просто дни календаря, это еще и состояние души. А в нынешнем году это понятие принимает особый смысл. Месяц назад при содействии Народного фронта стартовал музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию», который является участником Президентского фонда культурных инициатив.

Маршрут фестиваля проходит через 19 городов пяти федеральных округов страны — Дальневосточного, Сибирского, Центрального, Северо-Западного и Приволжского. Первым стал поселок Агинское Забайкальского края. Затем Чита, Улан-Удэ и Гусиноозерск. Оттуда перебрался в европейскую часть страны – города Балтийск, Ярославль, Рязань, Курск и Саратов, Псков и Великий Новгород. Впереди Калининград, Тамбов и Киров.

Наверное, это символично, что, охватив разные стороны большой России, масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» финиширует в ее центре – в городе Красноярске. Заключительное событие пройдет 25 сентября. Метро – остров Татышев. Начало – в 14 часов и продлится до самого вечера. Вход свободный на все мероприятия свободный. Добавим, что это будет воскресенье. Судя по заявленному формату, приехать на остров можно всей семьей. А места на нем хватит всем.

Гости праздника смогут посетить спортивные мероприятия, посмотреть яркое шоу «Сильнейшая нация мира» с экстремальными силовыми номерами на пределе человеческих возможностей, поучаствовать в конкурсах от силачей, послушать выступления лучших красноярских коллективов и исполнителей.

Кульминацией фестиваля станет зажигательный концерт под открытым небом от звезд российской эстрады – Ольги Кормухиной и группы «7Б». Концерты артистов выделяются душевной атмосферой, позитивом и контактом со слушателями. Популярные музыканты исполнят для жителей и гостей Красноярска свои лучшие композиции.

Завершит событие официальный гимн фестиваля. Организаторы записали его специально к событию и постарались отразить в нем многогранность российской культуры и силу духа каждого жителя страны.