В Красноярске прошла церемония инаугурации нового главы города Владислава Логинова Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 16 сентября 2022 прошла церемония инаугурации нового главы города Владислава Логинова. Мероприятие началось ровно в полдень (Жаль, что на Караульной горе больше нет пушки – с ее полуденного выстрела полтора десятка лет в Красноярске стартовали многие значимые события).

Было приглашено много гостей, часть из них не смогли быть в силу различных служебных обязанностей, командировок и так далее. Но основные гости прибыли приветствовать нового градоначальника. Среди них Почетные граждане Красноярска, депутаты, представители правительства края.

Председатель Горсовета Наталия Фирюлина вручила Владиславу Логинову соответствующие регалии, в том числе символический ключ от города. Затем он обратился и к собравшимся:

- Сегодня Красноярск перелистнул новую страницу своей истории. Благодаря решению губернатора, комиссии и депутатов городского Совета я занял в этой истории свое достойное почетное место. Обязуюсь в своей работе применять весь свой опыт, все свои знания и возможности для решения больших и малых вопросов на благо красноярцев.

Владислав Логинов приветствовал всех прибывших на церемонию Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что после ухода с поста бывшего главы Сергея Еремина было подано более двух десятков заявок от желающих занять его место. Но реальным кандидатом оказался только Владислав Логинов. У него большой опыт в муниципальных структурах власти. С 2012 по 2015 год был заместителем руководителя департамента городского хозяйства, затем еще год – заместителем руководителя департамента муниципального заказа. С июля по октябрь 2016 года руководил администрацией Свердловского района, в октябре 2016 года возглавил администрацию Советского района.

Новый глава города и председатель Заксобрания края Алексей Додатко Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2017 году Логинов уже баллотировался на должность главы города, но уступил Сергею Еремину, имевшему на тот момент более крепкие позиции. И стал его первым заместителем. На посту первого вице-мэра Владислав Логинов курировал вопросы, в том числе связанные с городским хозяйством. После ухода Еремина стал исполнять его обязанности. На вопрос, как будут складываться их отношения сейчас, новый глава ответил:

Глава города выступает перед собравшимися Фото: Мария ЛЕНЦ

- У нас сегодня есть взаимодействие с правительством Красноярского края в части ряда больших проектов. Это и концессионное соглашение по трамваям, и строительство метро. Мы с Сергеем Ереминым давно коллеги – не пять лет, которые мы проработали вместе, а пожалуй пару десятков. Поэтому отношения строиться будут и далее через взаимные решения, обсуждения, реализацию намеченных планов.

Символический ключ от Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Владислав Логинов в окружении Почетных граждан города Фото: Мария ЛЕНЦ

Первая фотосессия в новой должности Фото: Мария ЛЕНЦ

Для Владислава Логинова мало что меняется по факту, плодолжит уже знакомую работу Фото: Мария ЛЕНЦ