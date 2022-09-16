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Общество16 сентября 2022 1:30

В Красноярске на грядущих выходных ожидается до +16 градусов

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на выходных 17-18 сентября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на грядущих выходных ожидается до +16 градусов

В Красноярске на грядущих выходных ожидается до +16 градусов

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на выходных воздух прогреется до +16 градусов. Прогноз погоды составили синоптики GISMETEO.

Так, в субботу 17 сентября днем ожидается около +14 градусов. День обещает быть спокойным в плане погоды: ни дождя, ни ветра, ни других катаклизмов. Солнечно, однако, тоже не будет. Ночью похолодает до +8 градусов.

В воскресенье днем будет солнечно, а температура составит около +16 градусов. Синоптики не прогнозируют ни сильного ветра, ни дождя. Ночная температура установится на отметке +4 градуса.

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