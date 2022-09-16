В Красноярске на грядущих выходных ожидается до +16 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на выходных воздух прогреется до +16 градусов. Прогноз погоды составили синоптики GISMETEO.

Так, в субботу 17 сентября днем ожидается около +14 градусов. День обещает быть спокойным в плане погоды: ни дождя, ни ветра, ни других катаклизмов. Солнечно, однако, тоже не будет. Ночью похолодает до +8 градусов.

В воскресенье днем будет солнечно, а температура составит около +16 градусов. Синоптики не прогнозируют ни сильного ветра, ни дождя. Ночная температура установится на отметке +4 градуса.