Александр Усс с Владимиром Сунгоркиным. Фото: Архив КП

Глава Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Легендарный журналист и медиаменеджер ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Александр Усс и Владимир Сунгоркин на открытии Радио Комсомольская правда в Красноярске 11 мая 2010 года. Фото: Архив КП

- Выражаю искренние соболезнования родным, коллегам, друзьям Владимира Николаевича Сунгоркина. Его уход - потеря для отечественной журналистики. Талантливый медиаменеджер, мудрый и честный человек, он был примером верности профессии, истинным патриотом России. Владимир Николаевич руководил по-настоящему любимой газетой, которой доверяли миллионы читателей. Главной миссией «Комсомольской правды» всегда было ответственное информирование людей о самом важном, служение своему народу. Именно с этих позиций Владимир Сунгоркин формировал команду единомышленников. Мы сохраним память о выдающемся современнике в наших сердцах!

Владимир Сунгоркин будет похоронен 16 сентября 2022 года в Москве на Троекуровском кладбище рядом с журналистами Сергеем Доренко, Андреем Стениным, Михаилом Зеленским и Анатолием Лысенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Суня никогда не забывал нас»: каким человеком запомнился знакомым Владимир Сунгоркин

Во время экспедиции по родному Дальнему Востоку скончался главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Здесь, во Владивостоке, живут его товарищи, одногруппники и люди, которым он помогал в работе. Корреспондент «КП-Владивосток» пообщался с доктором филологических наук, профессором Людмилой Васильевой, которая поделилась воспоминаниями о, тогда еще, студенте. (Подробнее)

Главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции

14 сентября скоропостижно скончался главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Трагедия случилась в Приморском крае во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. (Подробнее)