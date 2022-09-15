Что известно о новом главе Красноярска Владиславе Логинове Фото: Мария ЛЕНЦ

Важным событием уходящей недели стали, безусловно, выборы главы Красноярска. Жители города с самого начала следили за ситуацией, когда в Горсовет посыпались заявления от желающих занять вакантное место градоначальника. О большинстве из них было известно ничтожно мало или вообще ничего, это люди, не имеющие никакого опыта муниципального управления (четверо из них так и не были допущены до конкурса).

Предполагалось, что реальные кандидаты подадут свои заявки в последнюю очередь – и это понятно: главным критерием отбора была концепция социально-экономического развития города на ближайшие пять лет. И чтобы составить продуманный и конкретный план, всегда требуется время. Так и произошло: в последний день приема заявок, 2 сентября, документы подали и.о. главы города Владислав Логинов и руководитель Центрального района Вадим Войцеховский. В результате они двое и вышли в финал. Затем Вадим Войцеховский снял свою кандидатуру в пользу соперника.

Таким образом, новым главой Красноярска на ближайшие пять лет становится Владислав Анатольевич Логинов. Что известно о нем. Он родился 30 июля 1967 года в Ачинске. Женат, у него трое детей.

Получил четыре образования. Что касается опыта работы: начал свою трудовую деятельность в 1984 году, работал в сфере дорожного строительства. Конкретно в структуру муниципального управления Красноярска пришел в 2012 году. До 2015 года был заместителем руководителя департамента городского хозяйства, еще год – заместителем руководителя департамента муниципального заказа. С июля по октябрь 2016 года руководил администрацией Свердловского района, в октябре 2016 года возглавил администрацию Советского района.

К слову в 2017 году Логинов уже баллотировался на должность главы города, но уступил Сергею Еремину, имевшему на тот момент более крепкие позиции. И стал его первым заместителем. И вот, после ухода Еремина, стал исполнять его обязанности. Добавим, что на посту первого вице-мэра Владислав Логинов курировал вопросы, в том числе связанные с городским хозяйством.

Инаугурация нового градоначальника состоится в пятницу 16 сентября. Но Владислав Логинов уже вовсю погрузился в свои обязанности. Например, накануне, 14 сентября, он побывал на правобережье, где идет реконструкция дороги на улице Волжской и путепровода на улице Мичурина. А в числе ближайших важных мероприятий – начало отопительного сезона в городе.

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