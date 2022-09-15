Красноярский край занимает лидирующие позиции среди регионов по уровню агротехнологий

Фото: министерство сельского хозяйства Красноярского края

Красноярский край с рабочим визитом по поручению министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева посетил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов. После того, как чиновник побывал побывал в сельхозорганизациях и оценил ход уборочной, ознакомился с опытом сибиряков в возделывании сельхозкультур и селекционно-семеноводческой работе, он отметил, что Красноярский край входит в число ведущих сельскохозяйственных регионов по уровню агротехнологий.

- Регион выгодно отличают состояние сельхозкультур, агротехнический фон, количество экспериментальных посевов. Сельхозпроизводители активно используют удобрения, средства защиты растений. На хорошем уровне в крае техническая модернизация отрасли. Во всем этом существенно помогает краевой бюджет, чувствуется внимание региональной власти к нуждам агропромышленного комплекса, задачам социального развития села. Кроме того, идет строительство на сельхозобъектах края, что говорит о финансовых возможностях аграриев, их планах на будущее, - подчеркнул Некрасов.

На сегодняшний день в регионе убрано 39,5% от общего плана площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми. Намолочено 1 млн 272 тыс. тонн зерна. Ну а средняя урожайность составляет 33,6 центнера с гектара.

- Наши аграрии в очередной раз демонстрируют эффективность сельхозпроизводства: урожайность зерновых в регионе выше в сравнении с аналогичными периодами в 2019-2021 годах. Хороший результат также по сбору с гектара семян рапса и картофеля. Зная цену погожим осенним дням и даже часам, хлеборобы максимально задействуют трудовые и технические ресурсы, благодаря этому отставание от темпов уборочной прошлого года постепенно сокращается. Надеемся, что погода позволит нам собрать высокий урожай, обеспечить собственную продовольственную безопасность и сформировать экспортный потенциал, - отметил министр сельского хозяйства и торговли региона Леонид Шорохов.

Добавим, в 2022 году на поддержку всех направлений агропромышленного комплекса края из федерального и регионального бюджетов выделено 9,9 млрд рублей (из них 8,6 млрд рублей – краевые деньги). Это на 2,6 млрд больше, чем пять лет назад.