В Красноярском крае резко подорожали кальмары, спички и дезодоранты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с августа 2021 года на потребительском рынке цены выросли на 14,4%. Исследование провели в Красноярскстате.

К августу 2022 года по сравнению с августом прошлого года снизились цены по 47 позициям товаров, рост цен превысил инфляцию – по 238 позициям, не превышал инфляцию по 262 позициям. На 40 и более процентов увеличилась цена на 21 категорию товаров:

- среди продовольственных: на кальмары замороженные – на 49,7%, маргарин – на 44,8%, кофе зерновой и молотый – на 44,3%, сахар – на 41,1%;

- среди непродовольственных: на аспирин отечественный – на 100%, спички – на 50,6%, дезодорант – на 50,4%, хозмыло – на 50%, шприцы – на 49,5%, крем для рук – на 48%, тетрадь школьную – на 47,3%, мыло туалетное – на 47,2% и йод – на 45,5%;

- среди услуг: на поездки в Средиземноморские страны – на 52,9%, ксерокопии – на 51,7%, поездки в страны Закавказья – на 42,7%.

Сильнее всего (на 10%) подешевели следующие товары:

- Лекарство от кашля АЦЦ – на 36,2%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 34%, газовое моторное топливо – на 31,2%, металлочерепицу – на 26,1%, капусту белокочанную свежую – на 23,8%, поездки в Среднюю Азию – на 23,5%, поездки в Юго-Восточную Азию – на 22,6%, Амоксициллин с клавулановой кислотой – на 20,3%, огурцы свежие – на 15,8%, Цефтриаксон – на 15,1%, лимоны – на 14,8%, поездку в Беларусь – на 14,6%, поездку на отдых в Египет – на 11,5%.