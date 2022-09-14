Богучанская ГЭС приняла участие в городском празднике энергосбережения #ВместеЯрче

АО «Богучанская ГЭС» приняла участие в городском празднике, который прошел 10 сентября в рамках Всероссийского фестиваля экологии и энергосбережения #ВместеЯрче в Красноярске. Главная идея праздника - рассказать большему количеству людей о важности энергосбережения и внедрения в будничную жизнь энергоэффективных технологий. Фестиваль проводится с 2016 года при поддержке министерства энергетики России, а в Красноярском крае - под эгидой министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Открыл фестиваль министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Александр Ананьев: «Цель этого фестиваля, прежде всего, это приобщение нашего подрастающего поколения к энергосберегающей и экологической культуре. Это нужно для того чтобы понятия энергосбережения и экологичности входили в нашу жизнь с самого раннего детства. Надеюсь, что детям запомнится этот день. Они будут вспоминать и как было солнечно, и практические занятия, в которых участвовали. Ведь практическое применение вещей надолго запоминается и активирует в будущем к осознанным действиям». Министр отметил, что и взрослым никогда не поздно и всегда полезно учиться, а на фестивале многие горожане могут многое открыть для себя впервые.

Богучанская ГЭС обеспечила работу интерактивной площадки, на которой несколько сотен горожан смогли увидеть практическую модель гидроэлектростанции и работу катушки Тесла, а самые смелые – испытать на себе действие генератора ван де Граафа, формирующего статический заряд. Несколько десятков детей приняли участие в практических занятиях по азам электротехники и собрали для себя памятный сувенир – брелок-фонарик.

Коллектив АО «Богучанская ГЭС» поддерживает мероприятия фестиваля #ВместеЯрче с 2017 года. Энергетики организовывали экскурсии, мастер-классы, квесты и уроки энергосбережения для школьников, подписывали «Декларацию о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России». При поддержке Богучанской ГЭС проходили мероприятия фестиваля, творческие и технические конкурсы в Кежемском районе и городе Кодинске.

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