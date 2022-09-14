В Красноярске выписали жителей Свердловского района ЛНР, проходивших лечение в ККБ

Фото: Единая Россия

В Красноярской краевой клинической больнице прошла выписка жителей Свердловского района ЛНР, где они проходили медицинское обследование, а также получали необходимую медицинскую помощь.

На лечение было доставлено 28 человек. Бытовые хлопоты взяли на себя волонтеры партии «Единая Россия»: они доставляли продукты, средства гигиены, организовали парикмахера, который перед выпиской привел в порядок пациентов.

- В Краевой клинической больнице проходила лечение группа жителей из Луганской народной республики. Им требовалась квалифицированная помощь врачей: хирургов, травматологов, неврологов. Сегодня такого качества помощь пока нельзя получить в ЛНР. Наши медики помогли встать им на ноги, а региональное отделение партии взяло шефство над ними. Простые бытовые вопросы мы взяли на себя для их комфортного пребывания в краевой больнице, все-таки ребята находятся далеко от родного дома. Многие из них выразили желание поближе познакомиться с Красноярском, их заинтересовала история города. Для первых пациентов, которые идут на поправку, мы организовали экскурсию по городу Красноярску, чтобы они могли познакомиться с историей и настоящим нашего любимого города, - рассказал секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.

Перед обратной дорогой волонтеры организовали экскурсию, чтобы рассказать о Сибири, показать природу и достопримечательности Красноярска, так как многие прибыли сюда впервые.

Напомним, в августе бригада врачей из Красноярска неделю работала в ЛНР. Медики краевой больницы помогали местным врачам в лечении пациентов с совершенно разными заболеваниями. Те пациенты, которым не смогли оказать ее на месте, доставили в Красноярск для дополнительной диагностики и лечения.