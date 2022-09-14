В Красноярский край доставили 72 тысячи насадок для назальной вакцинации от ковида

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В Красноярский край доставили 72 тысячи назальных насадок для нового способа вакцинироваться от короновируса. Как сообщает минздрав, теперь привиться от ковида препаратом Спутник V можно двумя способами: внутримышечно и интраназально.

В ведомстве отмечают, что два компонента вакцины можно вводить обоими способами. До конца недели насадки будут доставлены во все медицинские учреждения региона, а со следующей неделе начнется вакцинация новым методом.

- Интраназальное введение вакцины формирует специфический иммунный ответ к коронавирусной инфекции на уровне всего организма, в том числе локально на слизистой оболочке дыхательных путей. После интраназального введения рекомендовано в течение 2-х часов воздерживаться от чихания и высмаркивания, также необходимо исключить курение, прием пищи и жидкости, - пояснили в минздраве.

Стоит заметить, что взрослым разрешена вакцинация против гриппа и ковида в один день. Так специалисты не возражают против введения двух гриппозных препаратов и вакцин Спутник V (обоими способами), «Спутник Лайт». Это распространяется на введение каждого компонента.

Напомним, при проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции и гриппа в разное время необходимо соблюдать интервал не менее 1 месяца между введениями вакцин.