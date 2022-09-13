В Красноярском крае назвали список вакансий с зарплатой до 300 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий сентября в 2022 году. Исследование провела Зарплата.ру.

Примечательно, что самые высокие зарплаты в Красноярском крае предлагаются не вахтовикам, и далеко не все представлены северными районами края. Аналитики выяснили, что больше всего своим сотрудникам готовы платить работодатели из Красноярска.

Публикуем список самых высокооплачиваемых вакансий:

- стоматолог-пародонтолог в «Стоматологию на Алексеева» в Красноярске - до 300 тысяч рублей;

- заведующий поликлиникой в Игарке – до 160 тысяч рублей;

- мануальный терапевт в компанию «К-Сервис» - до 160 тысяч рублей;

- водитель такси комфорт-класса в Красноярске– до 128 тысяч рублей;

- водитель автобуса на междугородных и межрегиональных рейсах а «Автоколонне 1967» в Красноярске – до 115 тысяч рублей;

- разработчик 1С в «Командор» в Красноярске – до 110 тысяч рублей;

- врач-хирург в Мотыгинскую районную больницу – от 100 тысяч рублей.