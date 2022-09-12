В Красноярске две девушки были найдены мертвыми после празднования дня рождения

Фото: СК

В Красноярске 10 сентября в одной из квартир на улице Воронова были найдены мертвыми две девушки 16 и 17 лет. Еще одна 16-летняя девушка в больнице с признаками отравления. Как сообщает источник «КП-Красноярск», во время празднования дня рождения все трое злоупотребили искусственным аналогом героина, после чего всем стало плохо. Спасти успели только одну из них.

Информацию о найденных телах «Комсомолке» подтвердили в Следственном комитете. Как пояснила пресс-секретарь СК Юлия Арбузова, заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам». Информации о точных причинах смерти пока нет – необходимо дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы.

Расследование продолжается.

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В Красноярске после дня рождения мертвыми найдены 16-летняя и 17-летняя девушки

В Красноярске в одной из квартир на улице Воронова 10 сентября были найдены тела двух юных девушек 16 и 17 лет. Информацию об этом «КП-Красноярск» подтвердили в Следственном комитете. Еще одна 16-летняя девушка с признаками отравления была доставлена в больницу. Известно, что все они собрались, чтобы отметить день рождения одной из них. (Подробнее)