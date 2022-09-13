«Главное – здоровье, остальное добудем сами»: горняки о себе и своей профессии

Саяно-Партизанский угольный разрез АО «Русский Уголь»

Условия для труда и отдыха

– Коллектив у нас хороший, более 300 человек, нормальные, работящие мужики, – рассказывает начальник административно-хозяйственного участка Галина Николаева. – Работа командная, все зависят друг от друга: один участок что-то не сделал, так и у другого работа встанет. Поэтому все нужно делать слаженно. Да и по-человечески стараемся помочь коллегам, если что у кого случится.

Саяно-Партизанский угольный разрез – стабильное предприятие, на котором работают люди со всей округи. Сюда приезжают из Партизанского, Саянского, Ирбейского, Канского районов, из Ачинска.

Общежития для вахтовиков расположены на отдельной огороженной территории

– Работа вахтовым методом – 15 дней вахта, 15 дней отдых. Смена длится 12 часов, есть обеденный перерыв. Каждое утро проводится планерка по видеосвязи, сотрудники разреза получают наряд, разъезжаются по участкам. А после смены кто живет рядом, те возвращаются домой. Кто приезжает издалека, на время вахты поселяются в вахтовом поселке, где созданы все условия для комфортной жизни. У нас есть несколько одноэтажных корпусов общежитий на отдельной огороженной территории. Комната рассчитана на 4 человека. В корпусе есть душевая, оборудованные всем необходимым помещения для стирки и сушки белья, для приготовления пищи, – описывает бытовые условия Галина Александровна.

Мы – горняки, и труд наш важен

Александр Скоряков – водитель самосвала Komatsu HD785.

Александр Скоряков

– Александр Александрович, расскажите о Саяно-Партизанском угольном разрезе.

– Если сравнивать с другими разрезами, то наш относительно молодой. Работаю здесь 11 лет. Добываем уголь отменного качества – с хорошей теплоотдачей, высоким КПД. На разрезе залегает девять пластов, мы сейчас отрабатываем пять. Пласты небольшой мощности, добраться до них трудно, приходится трудиться не покладая рук. Процесс очень трудоемкий, но мы стараемся, отрабатываем, и все получается.

На разрезе залегает девять пластов, горняки сейчас отрабатывают пять

– Вы работаете на тяжелом карьерном самосвале. Как справляетесь с такой махиной?

– Машина японская, комфортная в управлении, несмотря на свои габариты – длина 9 метров, высота 6 метров, ширина по зеркалам 7 метров, диаметр колеса 2,7 метра. В кабине находиться удобно, есть кондиционер. Привык, справляюсь!

Александр Скоряков в кабине самосвала Komatsu HD785

– Как получилось, что пошли в горняки?

– Служил по контракту, вернулся. Поблизости работы нигде не было, вот и устроился на разрез. Честно скажу, первое время хотел уволиться. Тяжело ежедневно сто раз по одному и тому же маршруту ездить. А сейчас даже нравится. Пробудешь дома 15 дней и начинаешь скучать по работе. Хотя кому-то и сложно поверить в такое.

Андрей Дунаев

Дунаев Андрей Анатольевич работает водителем-экспедитором.

– Моя работа заключается в доставке запасных частей, горюче-смазочных материалов, чтобы техника на разрезе работала бесперебойно. Я опытный экспедитор – работал в красноярской компании восемь лет, здесь уже седьмой год.

– Почему решили сменить Красноярск на жизнь в районе?

– Не сменил, скорее, вернулся домой. Я живу в селе Вершино-Рыбное Партизанского района. Здесь моя семья. А когда работал в Красноярске, был «выходным папой». Коллектив разреза – ребята дружные, веселые. Хочется пожелать всем отличной работы, успехов в труде, чистого неба над головой, чтоб в семьях всегда было все хорошо. Знаете, главное здоровье, а остальное добудем сами. На то мы и горняки!

Легкая работа не по мне

Виктор Глазунов, машинист бульдозера 6-го разряда (автотракторно-бульдозерный участок), трудится на разрезе уже 10 лет.

Виктор Глазунов

– Я живу недалеко от разреза. Однажды приехал узнать, есть ли работа, да так и задержался. Шахтерская профессия – тяжелый труд, но мне нравится, – признается Виктор Анатольевич. – Легкая работа где-нибудь в офисе точно не по мне, не устраивает. Работа должна быть такой, чтобы уставать физически, – вот это мне нравится! Правда, приходится выполнять каждый день одно и то же, монотонные действия, но привыкаешь к этому. Мне помогают выполнять работу мои качества – внимательность и сдержанность. И поддержка жены. Со слабыми нервами здесь долго не работают, не задерживаются!

Виктор Глазунов у погрузчика Четра

Виктора Глазунова можно считать продолжателем династии горняков: «Здесь, именно на этом разрезе в геологоразведке работал мой дед. Так вышло: он разведал, а я добываю!»

Согреваем людей

Дмитрия Курохтина работа на разрезе привлекла стабильностью и удобным графиком.

– Живу относительно недалеко, в 40 километрах отсюда, в селе Агинское, работу там найти нелегко. Услышал, что есть возможность устроиться на разрезе – зарплата стабильная, хороший график 15 суток работаешь, 15 отдыхаешь. Между сменами живу в общежитии, мне нравится, есть все для комфортной жизни. Что касается развлечений, они и не нужны. Иной раз и не до телевизора, поработал – надо выспаться, восстановить силы.

– Скучаете по семье?

– Конечно! У меня большая семья – мальчишкам 13 и 9 лет и доченька 5-летняя. Перезваниваемся, разговариваем, делимся новостями. Настоящий отдых уже после вахты – семья, рыбалка, походы в лес по грибы.

Дмитрий Иванович три года трудится подсобным рабочим на участке погрузки угля.

– Сначала осматриваем вагоны, которые подготовлены для отправки заказчику, чтобы не было ни щелей, ни других повреждений. Потом докладываю мастеру – если есть недочеты, устраняем, затем грузим и отправляем. Я считаю свою профессию сложной, но нужной и важной. Тружусь на благо людей, чтобы они не замерзли!

Слева направо - Андрей Дунаев, Александр Сигаев, Дмитрий Курохтин

Александр Сигаев – монтер пути 3 разряда, участок погрузки угля. Раньше работал на «главных путях», на обычной железной дороге, и вот уже восемь лет обслуживает железную дорогу на угольном разрезе.

– Вагоны, груженые углем, очень тяжелые, и наша задача – проверить качество, готовность железнодорожных путей. Если надо, ремонтируем, меняем шпалы, затягиваем болты… И так круглый год, зимой и летом.

– Не надоедает?

– (Смеется. – Прим.авт.) Надоедает дома без дела сидеть! Я на пенсии уже, но продолжаю работать. Да и жена от меня отдохнет, пока я на вахте. Мы вместе уже 35 лет.

– Поделитесь секретом стабильности?

– Мы такое поколение, закалка такая у нас с детства. Надо значит надо – что в семье, что в работе.

Разрез стал родным

Работают на разрезе и женщины. Причем не только в административных отделах, но и в «полях».

Марина Филипченко

– Мой стаж на предприятии более пяти лет, – рассказывает Марина Филипченко, старший контрольный мастер отдела технического контроля. – И знаете, желания сменить грязную, пыльную работу на что-то полегче нет. Разрез для меня стал родным. Пять лет работала контрольным мастером на пункте погрузки, в начале года перешла на горный участок в ОТК. Моя главная задача – отслеживать качество добываемого угля, контролировать процессы на складе. Ездим в забой, проверяем готовность пласта добычи, его зачистку. Определяем, какой уголь в какой штабель складировать. В каждом штабеле уголь разный, он отличается по качеству – более или менее калорийный.

– Коллектив на разрезе преимущественно мужской, работа тяжелая. Как справляетесь?

– Поначалу было сложновато. Но со временем привыкла, да и ребята ко мне привыкли. А так, все как и везде – где-то похвалим за работу, где-то укажем на недочеты, бывает, и поругаемся. Главное, найти подход к людям. Все мы люди, можем и ошибиться, поэтому наш отдел контроля качества строго следит за всеми процессами. Будем качественно работать, и зарплата будет больше!

Каменный уголь Саяно-Партизанского разреза

Фото предоставлено компанией

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