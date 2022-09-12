Энергосбережение как норма жизни

На фестивале энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Фото предоставлено компанией

Начинать надо с малого

В субботу, 10 сентября, в Красноярске на острове Татышев состоялся фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Мероприятие прошло в формате семейного праздника, участие в котором смогли принять все желающие. Организаторами фестиваля выступили министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и региональное Молодежное правительство. Партнерами праздника выступили ключевые энергетические компании края, организовавшие свои интерактивные площадки и выставки спецтехники.

– Фестиваль направлен на популяризацию энергосберегающего образа жизни и бережное отношение к природным ресурсам, – отметил министр промышленности энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев. – Ведь все начинается с малого. Например, тот же раздельный сбор мусора – пластик, стекло, бумага, батарейки… Это влияет на формирование экологически правильного поведения. Если мы хотим жить в чистом городе, нужно начинать с себя.

На площадке любой желающий мог почувствовать себя водителем огромной автовышки на базе КАМАЗа. Фото предоставлено компанией

Мастер-классы полезных привычек

Что может быть интереснее, чем примерить на себя новый образ или тут же применить на практике новые знания? С энергетиками это всегда ярко, весело и полезно. К слову, на площадке филиала «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири любой желающий мог почувствовать себя водителем огромной автовышки на базе КАМАЗа, сделать селфи внутри бригадного автомобиля УРАЛ или мобильной электролаборатории.

И сделать селфи в кабине. Фото предоставлено компанией

– Мы представляем большую энергетику – самые мощные подстанции и ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжения. Чтобы их обслуживать, мы задействуем современную технику, – рассказал директор Красноярского предприятия «Россети ФСК ЕЭС» Михаил Балашов. – В автопарке предприятия 205 единиц авто и спецтехники. Практически вся она отечественного производства. Машины серьезные, мощные, повышенной проходимости. С ними магистральные сети всегда под надежным контролем.

Также энергетики познакомили участников фестиваля с правилами безопасного обращения с электричеством в быту и поведения вблизи энергообъектов: подстанций и линий электропередачи. На память все желающие получили яркие блокноты, раскраски и календарики с правилами электробезопасности. Кроме этого, на площадке проводились увлекательные и познавательные мастер-классы, связанные с электричеством. Здесь гости фестиваля своими руками создавали энергосберегающие фонарики на основе светодиодов и осваивали альтернативные способы получения электроэнергии из овощей и фруктов.

Энергетики познакомили участников фестиваля с правилами безопасного обращения с электричеством в быту и поведения вблизи энергообъектов. Фото предоставлено компанией

По признанию участников, в ходе мастер-классов они не только получили яркие впечатления, но и узнали много нового об электричестве. По итогам мастер-классов все получили памятные сертификаты.

НАША СПРАВКА

Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится с 2016 года по всей стране под эгидой министерства энергетики России, и Красноярский край не исключение. Особое внимание на мероприятии уделяется популяризации культуры конкретных дел дома или на работе, в вузе, школе в сфере энергосбережения и экологии, которые зависят от самого гражданина; на личный вклад каждого.

В рамках фестиваля проходят массовые мероприятия в поддержку бережного отношения к природным энергоресурсам, труду энергетиков и экологического просвещения на базе школ, детских садов, вузов, домов культуры, библиотек как в оффлайн, так и в онлайн-форматах. С каждым годом количество участников мероприятия увеличивается.