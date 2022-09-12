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Общество12 сентября 2022 10:13

Энергосбережение как норма жизни

Сотни красноярцев приняли участие в фестивале «Вместе ярче»
Полина КУЗНЕЦОВА
На фестивале энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Фото предоставлено компанией

На фестивале энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Фото предоставлено компанией

Начинать надо с малого

В субботу, 10 сентября, в Красноярске на острове Татышев состоялся фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Мероприятие прошло в формате семейного праздника, участие в котором смогли принять все желающие. Организаторами фестиваля выступили министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и региональное Молодежное правительство. Партнерами праздника выступили ключевые энергетические компании края, организовавшие свои интерактивные площадки и выставки спецтехники.

– Фестиваль направлен на популяризацию энергосберегающего образа жизни и бережное отношение к природным ресурсам, – отметил министр промышленности энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев. – Ведь все начинается с малого. Например, тот же раздельный сбор мусора – пластик, стекло, бумага, батарейки… Это влияет на формирование экологически правильного поведения. Если мы хотим жить в чистом городе, нужно начинать с себя.

На площадке любой желающий мог почувствовать себя водителем огромной автовышки на базе КАМАЗа. Фото предоставлено компанией

На площадке любой желающий мог почувствовать себя водителем огромной автовышки на базе КАМАЗа. Фото предоставлено компанией

Мастер-классы полезных привычек

Что может быть интереснее, чем примерить на себя новый образ или тут же применить на практике новые знания? С энергетиками это всегда ярко, весело и полезно. К слову, на площадке филиала «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири любой желающий мог почувствовать себя водителем огромной автовышки на базе КАМАЗа, сделать селфи внутри бригадного автомобиля УРАЛ или мобильной электролаборатории.

И сделать селфи в кабине. Фото предоставлено компанией

И сделать селфи в кабине. Фото предоставлено компанией

– Мы представляем большую энергетику – самые мощные подстанции и ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжения. Чтобы их обслуживать, мы задействуем современную технику, – рассказал директор Красноярского предприятия «Россети ФСК ЕЭС» Михаил Балашов. – В автопарке предприятия 205 единиц авто и спецтехники. Практически вся она отечественного производства. Машины серьезные, мощные, повышенной проходимости. С ними магистральные сети всегда под надежным контролем.

Также энергетики познакомили участников фестиваля с правилами безопасного обращения с электричеством в быту и поведения вблизи энергообъектов: подстанций и линий электропередачи. На память все желающие получили яркие блокноты, раскраски и календарики с правилами электробезопасности. Кроме этого, на площадке проводились увлекательные и познавательные мастер-классы, связанные с электричеством. Здесь гости фестиваля своими руками создавали энергосберегающие фонарики на основе светодиодов и осваивали альтернативные способы получения электроэнергии из овощей и фруктов.

Энергетики познакомили участников фестиваля с правилами безопасного обращения с электричеством в быту и поведения вблизи энергообъектов. Фото предоставлено компанией

Энергетики познакомили участников фестиваля с правилами безопасного обращения с электричеством в быту и поведения вблизи энергообъектов. Фото предоставлено компанией

По признанию участников, в ходе мастер-классов они не только получили яркие впечатления, но и узнали много нового об электричестве. По итогам мастер-классов все получили памятные сертификаты.

НАША СПРАВКА

Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится с 2016 года по всей стране под эгидой министерства энергетики России, и Красноярский край не исключение. Особое внимание на мероприятии уделяется популяризации культуры конкретных дел дома или на работе, в вузе, школе в сфере энергосбережения и экологии, которые зависят от самого гражданина; на личный вклад каждого.

В рамках фестиваля проходят массовые мероприятия в поддержку бережного отношения к природным энергоресурсам, труду энергетиков и экологического просвещения на базе школ, детских садов, вузов, домов культуры, библиотек как в оффлайн, так и в онлайн-форматах. С каждым годом количество участников мероприятия увеличивается.

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