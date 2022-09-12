За полгода в Красноярском крае стоимость стройматериалов выросла на 104% Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с января по июль 2022 году на 4,6% выросла стоимость стройматериалов. Такие выводы сделал Красноярскстат. Рассказываем, сколько стоит построить дом в Красноярском крае в 2022 году.

Так, за полгода индекс потребительских цен на строительные материалы в Красноярском крае составил 104,6%. Сильнее всего подорожал кирпич – на 29,2%. При этом плиты древесностружечные (ДСП) и ориентированно-стружечные (ОСП) подешевели на 20,6%.

Как изменились цены на стройматериалы в Красноярском крае с января по июль 2022 года:

- доска обрезная, м3: январь - 22240,88р; июль - 21974,29р;

- ДСП, ОСП, м2: январь – 582р; июль – 479,70р;

- Цемент тарированный, 50 кг: январь – 463,45р; июль – 506,85;

- Еврошифер, 10м2: январь – 4720,21р; июль – 4824,52р;

- Стекло оконное листовое, м2: январь – 736,51р; июль – 882,26р;

- Кирпич красный, 1 тысяча штук: январь – 16907,25р; июль - 22339,37;

- Рубероид, 10 м: январь – 467,03р; июль – 518,55р;

- Металлочерепица, м2: январь – 554,08р; июль – 511,66р.

В соседей Хакасии стройматериалы подорожали еще больше, за 7 месяцнв – на 8,8%. Их стоимость в республике все равно заметно ниже, чем в Красноярском крае. Больше всего здесь подорожал линолеум – на 41,9%, значительнее всего подешевела металлочерепица – на 18%.

Как изменились цены на стройматериалы в Хакасии с января по июль 2022 года:

- доска обрезная, м3: январь – 15110р; июль - 14279,81р;

- ДСП, ОСП, м2: январь – 461,32р; июль – 395,31р;

- Цемент тарированный,50 кг: январь – 389,98р; июль – 463,45р;

- Еврошифер, 10м2: январь – 4527,88р; июль – 4543,78р;

- Стекло оконное листовое, м2: январь – 742,41р; июль – 775,60р;

- Кирпич красный, 1 тысяча штук: январь – 12488,30р; июль – 13520р;

- Рубероид, 10 м: январь – 375,27р; июль – 421,76р;

- Металлочерепица, м2: январь – 539,12р; июль – 442р.

В Туве цены на строительные материалы так же значительно выросли, хоть и несколько меньше, чем у других регионов Енисейской Сибири. Так, за 7 месяцев стройматериалы здесь подорожали на 0,5%. Сильнее всего цена подскочила на ламинат – на 26,3%, больше всего упала – на металлочерепицу – на 21,8%.

Как изменились цены на стройматериалы в Туве с января по июль 2022 года:

- доска обрезная, м3: январь – 14215,97р; июль - 14637,73р;

- ДСП, ОСП, м2: январь – 642,99р; июль – 510,39р;

- Цемент тарированный,50 кг: январь – 488,10р; июль – 557,25р;

- Еврошифер, 10м2: январь – 4670,78р; июль – 5556,13р;

- Стекло оконное листовое, м2: январь – 473,78р; июль – 473,78р;

- Кирпич красный, 1 тысяча штук: январь – 22332р; июль – 20777,84р;

- Рубероид, 10 м: январь – 424,40р; июль – 497,18р;

- Металлочерепица, м2: январь – 668,16р; июль – 522,32р.

Добавим, что реальная ситуация несколько отличается от сухих официальных цифр. Дело, как в распространенности материалов, так и в технологиях и других особенностях строительства. В ряде строительных компаний «КП-Красноярск» сообщили, что одними указанными комплектующими дом построить затруднительно, более того, такие материалы практически не используются.