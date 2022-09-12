В Красноярском крае «Единая Россия» получила более 80% мандатов на выборах

Фото: Единая Россия

В Красноярском крае 11 сентября 2022 прошли выборы глав сельсоветов, депутатов городских, районных и окружных Советов в 30 муниципальных образованиях региона. Партия «Единая Россия» получила более 80% всех мандатов. А это 76 из 92.

В выборах участвовали 8 зарегистрированных в Красноярском крае политических партий, а также самовыдвиженцы. В итоге было замещено 279 мандатов в органы местного самоуправления.

«Единая Россия» уверено лидирует в Минусинске, Назарово и Норильске.

- В Минусинске кандидаты - одномандатники от партии одержали победу во всех 11 округах, партия получила 47,88% голосов, в Назарове кандидаты - одномандатники получили 10 мандатов из 10, партия набрала более 52%, в Норильске «Единую Россию» поддержали 55,7% избирателей, пришедших на выборы, а кандидаты – одномандатники одержали победу в 20 округах из 21, - рассказали представители партии.

Отметим, что победили единороссы и на выборах в сельские Советы депутатов - из 180 замещаемых мандатов партийцы получили 142, что составило 78,9%.

На выборах глав сельсоветов кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», получили 6 мандатов из 7.