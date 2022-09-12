Богатый мусорный улов собрали в Богучанском районе волонтеры БоАЗа во время экомарафона «День Карабулы»

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Акция по уборке берегов реки и прилегающей территории прошла в минувшие выходные. Вот уже второй год подряд ее проводят в Богучанском районе в рамках ежегодного экологического марафона РУСАЛа «День рек». Инициатором масштабной экопрограммы стал много лет назад основатель компании Олег Дерипаска. Начиналось всё с «Дня Енисея», а в этом году участниками марафона стали уже 13 городов, где работают предприятия компании.

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Местом сбора участников акции «День Карабулы» стала живописная поляна на берегу реки. В назначенный час здесь собрались 18 команд, объединивших 108 человек – рекордное число участников! Их приветствовал генеральный директор БоАЗа Андрей Картавцев, подчеркнувший особую актуальность проблемы несанкционированных свалок для Богучанского района:

Андрей Картавцев, генеральный директор БоАЗа. Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

«Эта проблема, безусловно, требует системного комплексного решения. Но в наших с вами силах сделать первый шаг на этом пути, внести свой посильный вклад в наведение порядка на этой земле».

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Получив подробную инструкцию и разъяснения о правилах экоквеста, команды ринулись к точкам сбора, и, вооружившись инвентарем, начали сбор мусора. Причем, на время. Отдельно оценивались автопокрышки, крышечки от пластиковых бутылок, сортировка стекла и пластика.

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

«За два часа в окрестностях живописной Карабулы чего только не насобирали, от детской коляски, матрацев и нижнего белья, до кресло-качалки и дивана. Всего собрано и вывезено 626 мешков. Это более 6,2 тонн мусора», - рассказала после подсчета и подведения итогов Арина Аглиуллина, председатель Молодежного совета и член жюри.

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Завершилась акция традиционным награждением победителей. И знатным угощением для всех участников, с душистым чаем на травах из самовара, наваристой шурпой и ароматным пловом.