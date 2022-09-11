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Общество11 сентября 2022 9:09

84-летняя пенсионерка из Красноярска смогла объехать почти весь мир

Инна Петрова живет в пансионате и на отложенные деньги отправляется в разные страны
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
84-летняя пенсионерка из Красноярска смогла объехать почти весь мир

84-летняя пенсионерка из Красноярска смогла объехать почти весь мир

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

84-летняя пенсионерка из Красноярска Инна Петрова сумела посетить почти весь мир. Женщина объехала планету вдоль и поперек и не собирается останавливаться на достигнутом. – Помню, прилетели в Таиланд, это было в ноябре. Самолет аж обледенел. Дома мороз, а тут жаркое лето! Повезли на экскурсию – в театр, где укрощают змей. Вот это было зрелище! В другой раз сама оседлала крокодила, – рассказала она «КП»-Красноярск».

Женщина уверена, что жизнь нужно черпать полной ложкой. Поэтому продолжает откладывать деньги с пенсии, чтобы посещать новые места.

Общество: ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК