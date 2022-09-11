84-летняя пенсионерка из Красноярска смогла объехать почти весь мир Фото: Александр ЧЕРНЫХ

84-летняя пенсионерка из Красноярска Инна Петрова сумела посетить почти весь мир. Женщина объехала планету вдоль и поперек и не собирается останавливаться на достигнутом. – Помню, прилетели в Таиланд, это было в ноябре. Самолет аж обледенел. Дома мороз, а тут жаркое лето! Повезли на экскурсию – в театр, где укрощают змей. Вот это было зрелище! В другой раз сама оседлала крокодила, – рассказала она «КП»-Красноярск».

Женщина уверена, что жизнь нужно черпать полной ложкой. Поэтому продолжает откладывать деньги с пенсии, чтобы посещать новые места.