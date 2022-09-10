Комиссия утвердила двух кандидатов на должность мэра Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

9 сентября к концу подошла презентация кандидатов на пост главы Красноярска, из 21 претендента остались два – действующий и.о. Владислав Логинов и глава Центрального района Вадим Войцеховский. Рассказываем, кто претендует на должность мэра Красноярска в 2022 году.

Больше всего баллов набрал Владислав Логинов – 1734, на втором месте Вадим Войцеховский – 1532 балла. Нового мэра Красноярска комиссия выберет в ближайший вторник – 13 сентября 2022 года. Данный вопрос будет внесен в следующую повестку Горсовета.

Напомним, что программы кандидатов в мэры заслушивали в два дня – 8 и 9 сентября. В первый день выступили 15 претендентов, один из которых представил программу развития Новосибирска, во второй день – шесть, включая Логинова и Войцеховского.

Для справки:

Вадим Войцеховский

Вадим Войцеховский Фото: Мария ЛЕНЦ

Ему 55 лет. Имеет два высших образования: «Инженер по эксплуатации радиотехнических средств» и «юрист». Бывший силовик: 8 лет служил в ВС РФ, еще 13 – в МВД.

В политике с 2016 года. Работал руководителем «Краевого транспортного управления», замминистра транспорта, руководителем департамента главы города, а последние три года заведует Центральным районом Красноярска.

Владислав Логинов

Владислав Логинов Фото: Мария ЛЕНЦ

Ровесник своего конкурента. Имеет четыре образования: «Авиационное приборное оборудование» (среднее специальное), «управление производством», «Экономика и управление на предприятиях в строительстве» и «Строительство инженерной инфраструктуры и дорог».

Логинов – опытный чиновник, который работает на различных руководящих должностях в муниципальных органах около 20 лет. В 2017 году так же был претендентом на пост мэра, но в последний момент отказался от притязаний на пост в пользу Сергея Еремина. С того же года вступил в должность первого заммэра Красноярска, а после ухода в отставку Сергея Еремина занимает пост и.о. главы города.

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